Dziś rusza piąta edycja Open Eyes Economy Summit - Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, który co roku gromadzi w Krakowie głośne nazwiska: naukowców, aktywistów, artystów, aby rozmawiać o zrównoważonym rozwoju oraz wartościach w biznesie. Mamy dla Was zaproszenia na spotkania online w ramach OEES: sprawdźcie, jak je otrzymać. Wybrane sesje będziemy także transmitować na RMF24.

Tegoroczna edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się 17 i 18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Uczestniczyć w niej będzie można za pomocą platformy streamingowej, która pozwoli przenieść zarówno wystąpienia, jak i cenne dodatki w postaci networkingu czy stoisk partnerskich OEES, do mieszkań uczestników Kongresu.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji internetowej platformy, poprzez którą transmitowane będą wydarzenie, trzeba zarejestrować się i wykupić dostęp. Będzie można nie tylko wysłuchać mówców, ale także zadawać im pytania, wziąć udział w indywidualnych sesjach Q&A, a nawet spotkać się z partnerami OEES na wideokonferencjach i live chatach.

Mamy dla was darmowe bilety na Open Eyes Economy Summit. Jeśli chcecie uczestniczyć w kongresie, wyślijcie na adres internet@rmf.fm mail. W tytule wpiszcie Open Eyes Economy Summit. Instrukcję wraz z unikalnym kodem prześlemy mailem.

Dokładny opis biletów i wszystkie informacje szczegółowe na temat ich dystrybucji biletów znajdziecie tutaj: www.rejestracja.oees.pl/

Wyjątkowi goście na OEES'20

W tym roku organizatorzy Open Eyes Economy Summit zaprosili na kongres m.in. laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 roku, prof. dr. hab. Muhammada Yunusa, Irinę Bokową - byłą Dyrektorkę Generalną UNESCO - czy rzeźbiarza Pawła Althamera.

OEES to - jak mówią organizatorzy - być może najbardziej kreatywny kongres w Polsce - tygiel idei, prawdziwa współczesna agora i przestrzeń dla... wyobraźni.

To wydarzenie organizowane w wyjątkowej, hybrydowej formule.

· Innowacyjna platforma online dla uczestników

· Streaming programu w czasie rzeczywistym

· 2 dni, 3 bloki programowe, 6 ścieżek tematycznych

· Mówcy na scenach ICE Kraków

· Strefa expo, live chat i networking online

· Dedykowane sesje Q&A

· Pokoje online na spotkania

· Publiczność w ICE Kraków w liczbie dozwolonej prawem

Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit RMF FM

Transmisja online na RMF24

Na RMF24 będziemy dla Was transmitować kilka spotkań w ramach OEES. We wtorek będzie to sesja " Czy sztuczna inteligencja może być mądrzejsza od człowieka? I "Solidarność klimatyczna", którą poprowadzi dziennikarz Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. W środę oglądajcie z nami sesję "Zielono mi! O adaptacji miast do zmian klimatu".