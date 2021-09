Pierwszy pokaz kinematografu na ziemiach polskich odbył się jesienią 1896 roku w krakowskim Teatrze Miejskim. Dzisiaj to Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Widzowie obejrzeli kilkanaście filmów z atelier braci Lumiere. Po 125 latach kino symbolicznie wraca do Krakowa. W tym samym miejscu – uroczystą galą poświęconą historii kina - zaczyna się 14. Mastercard OFF CAMERA. Święto kina niezależnego potrwa do 12 września.

