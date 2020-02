Potwierdzono 92 przypadki przenoszenia się nowego koronawirusa z człowieka na człowieka w 12 krajach oprócz Chin - podał we wtorek szef Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO nie ma jednak danych, by dokonać porównań z Chinami - zastrzegł.

REKLAMA