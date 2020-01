Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o zawieszeniu od dziś do 9 lutego połączenia rejsowe z Pekinem. Epidemia zabiła w Chinach co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

/ Leszek Szymański / PAP

"W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u" - podał LOT.

Wszyscy, którzy mieli bilety dostaną zwrot pieniędzy. Jest też ewentualna możliwość przełożenia lotu na inny termin. Jednak trudno jest coś planować, ze względu na nieprzewidywalność sytuacji.

Pewnym jest natomiast, że LOT na razie nie tylko zawiesza loty do Chin, ale też zabiera stamtąd swój personel. Samolot, który wyleci z Warszawy do Pekinu dzisiaj przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju - mówi Michał Czernicki z LOT-u.

Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do kilkunastu krajów świata, w tym do Niemiec, Francji, Finlandii i właśnie Wielkiej Brytanii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.