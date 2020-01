Na całym świecie wszyscy bacznie przyglądają się rozwojowi sytuacji związanej z koronawirusem, którego epidemia wybuchła w Chinach. Do tej pory w Państwie Środka potwierdzono 5974 zakażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata 11-milionowe miasto Wuhan. W różnych krajach na świecie odnotowano kilkadziesiąt przypadków zakażenia, m.in. w Tajlandii, Tajwanie, Australii, USA, Francji, Niemczech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

10:36

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam zapewnia, że w kraju wprowadzane są działania, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się chińskiego koronawirusa. Związki zawodowe lekarzy krytykują Lam - twierdzą, że efektywność wprowadzanych działań jest niewielka. Nawołują do rządu, by całkowicie zakazał turystom z Chin przyjazdu do Hongkongu.

10:30

Narodowe Centrum Medyczne w Seulu, gdzie pacjent zarażony koronawirusem jest leczony, przygotowuje się na więcej przypadków. Przed placówką postawiono specjalny namiot dla zarażonych, by nie mieszać pacjentów z koronawirusem z innymi przebywającymi w szpitalu.

Lekarze wskazują, że są bardzo zaniepokojeni potencjalnymi mutacjami wirusa.

10:04

Dwóch mężczyzn wracających do Polski z Szanghaju przez Amsterdam trafiło do szpitala zakaźnego w Gdańsku. Są poddawani obserwacji w celu wykluczenia u nich koronawirusa - tłumaczą inspektorzy sanepidu. Służby będą kontaktować się z innymi pasażerami tego lotu.

09:55

Koronawius prędzej czy później będzie w Polsce i to nie będzie nic nadzwyczajnego. Nie czekamy na to, ale i nie obawiamy się. Jesteśmy przygotowani na diagnostykę, opiekę i leczenie pacjentów - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z Polsat News.

09:48

By zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii nowego groźnego koronawirusa, rządy niektórych chińskich prowincji przedłużyły przerwę świąteczną o kolejny tydzień. Do 9 lutego do pracy nie wrócą m.in. zatrudnieni w Chinach pracownicy firmy internetowej Tencent.

Ministerstwo edukacji przełożyło natomiast na nieokreślony termin rozpoczęcie semestru wiosennego na podlegających mu uczelniach wyższych - podała chińska agencja prasowa Xinhua. Resort ostrzegł przy tym, że studenci, którzy wyjechali na Święto Wiosny, nie powinni bez zezwolenia wracać na kampusy przed początkiem semestru.

Data rozpoczęcia semestru w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz na uczelniach podlegających lokalnym władzom zostanie ustalona przez miejscowe wydziały edukacji - zaznacza chińska agencja.

09:40

Linie lotnicze British Airways w środę rano zawiesiły do odwołania wszystkie bezpośrednie loty między Wielką Brytanią a kontynentalnymi Chinami. Ma to związek z rozprzestrzeniającą się w Chinach epidemią nowego koronawirusa.



07:38

Na tokijskim lotnisku Haneda wylądował samolot z 206 pasażerami z miasta Wuhan. Japonia to kolejny kraj po USA, który zdecydował się na ewakuację swych obywateli. Samoloty do Chin w celu przeprowadzenia ewakuacji wyślą też Francja, Korea Południowa i Mongolia.

Amerykański samolot, który we wtorek zabrał obywateli USA z Wuhan, ma w środę wylądować w Anchorage na Alasce, by zatankować paliwo. Tam wszyscy pasażerowie - czyli 240 osób, w tym dyplomaci i ich rodziny - przejdą szczegółowe badania. Szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów na oddziałach zakaźnych, jeśli konieczna będzie kwarantanna. Dopiero potem samolot poleci do Ontario w Kalifornii. Jak pisze CNN, samolot nie wyląduje na lotnisku cywilnym, ale w bazie wojskowej. W hangarze przygotowano łóżka polowe. Niewykluczone, że to właśnie w tym budynku podróżni zostaną objęci 14-dniową kwarantanną.