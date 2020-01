Liczba zakażonych koronawirusem w Chinach wzrosła do prawie 10 tys. osób. W całym Państwie Środka zmarło z powodu zapalenia płuc wywołanych epidemią 212 obywateli. Na całym świecie pojawiają się doniesienia o kolejnych chorych osobach. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy alert. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły połączenia z Chinami.

19:58

W Warszawie lotniskowe służby medyczne zbadały kilku pasażerów samolotu linii Finnair, który lądował na lotnisku Chopina. Zbadani pasażerowie byli ostatnio w Chinach. Pozostali pasażerowie będą monitorowani przez służby sanitarne.

19:52

"Władze miasta Wuhan, gdzie wybuchła epidemia nowego koronawirusa, powinny były szybciej zareagować na kryzys" - przyznał sekretarz Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w Wuhanie Ma Guoqiang w państwowej telewizji CCTV.

"Wpływ wirusa na resztę Chin i cały świat "byłby mniejszy", gdyby środki na rzecz powstrzymania epidemii zostały wprowadzone wcześniej" - powiedział Ma, który jest de facto najważniejszym urzędnikiem w mieście.





19:50

Samolot z 83 Brytyjczykami i 27 obywatelami innych państw UE ewakuowanymi z chińskiego miasta Wuhan wylądował w Wielkiej Brytanii.

Wyczarterowany przez brytyjski rząd samolot wylądował w bazie lotniczej RAF Brize Norton w hrabstwie Oxfordshire. Obywatele brytyjscy zostali przewiezieni autobusami do szpitala w Wirral koło Liverpoolu, gdzie będą przechodzić 14-dniową kwarantannę.

Pozostałe osoby mają zostać tym samym samolotem przewiezieni do Hiszpanii, gdzie odpowiedzialność za nich przejmą ich kraje ojczyste. Nie podano jakiej narodowości są pozostali ewakuowani, choć z racji dalszego planu lotu można przypuszczać, że przynajmniej część z nich to Hiszpanie.





19:30

W związku z wprowadzeniem przez rząd Włoch w piątek stanu kryzysowego po stwierdzeniu dwóch przypadków koronawirusa powołany zostanie nadzwyczajny komisarz - zapowiedziały władze. Według MSZ we Włoszech zastosowano najwyższe w Europie środki zapobiegawcze.



Nadzwyczajnym komisarzem będzie szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli - poinformował premier Giuseppe Conte.





18:55

W piątek kolejne linie lotnicze ogłosiły, że wstrzymują lub odwołują loty do Chin w związku z epidemią koronawirusa. O wprowadzeniu zmian poinformowały m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, Air New Zealand, Finnair, Etihad Airways, American Airlines i Delta Air.

Rejsy Polskich Linii Lotniczych LOT do Pekinu zostały zawieszone od 31 stycznia do 9 lutego.

17:36

Naukowcy w Tajlandii planują monitorowanie zdrowia żyjących w jaskiniach dzikich nietoperzy. Badacze podejrzewają, że zwierzęta te mogą mieć związek z epidemią wywołaną przez chińskiego koronawirusa.





17:35

Odcinki Wielkiego Muru, Zakazane Miasto w Pekinie, a także muzea, biblioteki, kina, parki rozrywki i inne atrakcje w wielu miastach Chin pozostają zamknięte z powodu epidemii zapalenia płuc wywoływanego przez nowy koronawirus, który zabił już ponad 200 osób.



By zmniejszyć ryzyko dalszego rozwoju epidemii w całym kraju odwołano również wiele występów artystycznych i innych wydarzeń kulturalnych.

17:13

U kobiety, która 24 stycznia wróciła do Szwecji z okolic miasta Wuhan w Chinach, wykryto koronawirusa - poinformowały władze regionu Joenkoeping na południu kraju. To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Szwecji.



Jak przekazano w komunikacie, "kobieta miała objawy w postaci kaszlu i sama zgłosiła się do służby zdrowia". Stan pacjentki, przebywającej w szpitalnej izolatce w Joenkoeping, określany jest jako dobry.





17:06

Przedstawiciele chińskiego Yuyao, miasta partnerskiego Kielc, zwrócili się do władz miasta o pomoc w dostarczaniu masek i odzieży ochronnej w związku z epidemią koronawirusa.

Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc powiedział PAP, że służby miasta sprawdzają rynek oraz weryfikują możliwości firm, które znajdują się w naszym kraju i mogą takie maski czy inne produkty wyeksportować.





16:56

Rząd Kanady zdecydował o ewakuacji części personelu dyplomatycznego z kontynentalnych Chin. Repatriacja dotyczy osób w podeszłym wieku oraz cierpiącym na problemy zdrowotne.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona naszych dyplomatów i ich rodzin jest dla nas priorytetem ­- podkreśliła rzeczniczka agencji rządowej Global Affairs Canada.





16:48

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny o zagrożeniu koronawirusem w Małopolsce:

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny Józef Polewka /RMF FM





16:21

Minister zdrowia Francji Agnes Buzyn poinformowała, że na pokładzie drugiego samolotu, który ma przetransportować obywateli francuskich z Wuhanu, będą też cudzoziemcy. Według telewizji BFM TV "mogą to być Polacy i Anglicy".



"Drugi samolot prawdopodobnie wyląduje we Francji w niedzielę, ale może się to jeszcze zmienić" - powiedziała Buzyn dziennikarzom.



Minister poinformowała również, że jedna z osób repatriowanych pierwszym samolotem z Wuhanu, który wylądował w Isere pod Marsylią, ma symptomy zakażenia koronawirusem. Osoba ta została przetransportowana do szpitala w Marsylii.







16:06

Władze ChRL ogłosiły, że pokryją koszty leczenia osób cierpiących na zapalenie płuc wywołane nowym koronawirusem. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów i urzędu ubezpieczeń zdrowotnych kwestie płatności nie powinny utrudniać opieki nad pacjentami.



W komunikacie datowanym na 22 stycznia napisano, że koszty będą w pierwszej kolejności pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego i programów socjalnych, a część przypadająca na pacjenta opłacona będzie ze środków publicznych.



Decyzję podjęto, by upewnić się, że sprawa kosztów nie będzie wpływała na leczenie - wyjaśniono.







16:01

"Sądzimy, że za kilka miesięcy będziemy mieli szczepionkę przeciw koronawirusowi" - podała niemiecka minister oświaty i badań naukowych Anja Karliczek. Również w piątek władze Bawarii ogłosiły, że w Niemczech wykryto szósty przypadek zakażenia koronawirusem.



Szósta zakażona osoba to dziecko pracownika firmy, w której pięć osób zostało zakażonych podczas szkolenia prowadzonego przez ich koleżankę z Szanghaju. Stan wszystkich lekarze oceniają jako stabilny.

15:36

Pracownicy Muzeów Watykańskich zostali poproszeni o szczególną ostrożność w związku z epidemią koronawirusa w Chinach oraz o zgłaszanie przypadków trudności z oddychaniem wśród zwiedzających - podała agencja Ansa. Watykan zapewnia: nie ma szczególnego alertu.



Według włoskiej agencji obsługa Muzeów została nieformalnie poproszona o to, by unikać kontaktu z osobami z objawami grypy. Takie działania zapobiegawcze mają ograniczyć wszelkie ryzyko związane z groźnym wirusem z Chin w placówce odwiedzanej codziennie także przez tysiące turystów z Azji.

14:51

Indyjskie władze rozpoczęły ewakuację ok. 400 osób z chińskiego Wuhanu dotkniętego epidemią koronawirusa. Powrót samolotu Air India zaplanowano na sobotę. Pasażerowie przejdą kwarantannę w ośrodku wojskowym w Manesar.



W samolocie Air India jest 5 lekarzy, paramedyk i 15 osób załogi oraz funkcjonariusze służb, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo na pokładzie. Boeing 747 może przewieźć 423 pasażerów.



Na pokładzie nie będziemy serwować posiłków. Zapakowane jedzenie będzie dostępne w kieszeniach foteli. Ponieważ nie będziemy serwować posiłków, nie będzie również interakcji między obsługą samolotu, a pasażerami - powiedział agencji Press Trust of India szef Air India dodając, że dla pasażerów dostępne będą maski, a załoga samolotu będzie nosić ochronną odzież.





14:22

"Biura podróży odwołują zaplanowane w najbliższym czasie wyjazdy nawet do tych chińskich miejscowości, gdzie nie stwierdzono choroby" - poinformowała PAP Polska Izba Turystyki (PIT). Według jej przedstawicieli tak zdecydowały m.in. biura Trade & Travel Company oraz Rainbow Tours. To drugie zawiesiło wyjazdy do połowy marca br.



Biuro podróży Itaka anulowało wycieczkę objazdową z wylotem 2 lutego br. do Wietnamu, przez Hongkong. "Pierwsze wyloty wycieczek objazdowych ze zwiedzaniem Chin zaplanowane mamy na marzec. W tym przypadku nasze stanowisko jest powiązane z decyzjami linii lotniczych i rekomendacjami MSZ dla podróżujących" - poinformowała PAP Ewa Maruszak z Itaki.







14:15

Władze Singapuru poinformowały, że w związku z epidemią koronawirusa przestaną wpuszczać na swój teren wszystkie osoby przylatujące z Chin.

Zakaz wjazdu ma wejść w życie w sobotę o godzinie 23.59 miejscowego czasu. Dotyczy zarówno Chińczyków, jak i obywateli innych krajów, którzy odwiedzili Chiny w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Powracający z Chin Singapurczycy mają przejść obowiązkową kwarantannę. Singapur to pierwszy kraj regionu, który wprowadza takie obostrzenia.

Singapurskie ministerstwo zdrowia potwierdziło trzy nowe przypadki zakażenia wirusem, co podnosi liczbę zachorowań w mieście-państwie do 13.

14:10

Ministerstwo Zdrowia: W tej chwili w Polsce jest hospitalizowanych kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa. Ponad 500 osób jest monitorowanych przez służby sanitarne.





14:07

Wiceminister zdrowia: 31 Polaków zadeklarowało chęć powrotu do kraju z Wuhanu.





14:01

Rosja ewakuuje swych obywateli z chińskiego Wuhan, głównego miasta prowincji Hubei i z całej tej prowincji.

Według wstępnych ocen w Wuhanie znajduje się obecnie 300 obywateli Rosji, w całej prowincji Hubei - 341 Rosjan.





13:55

"W Rosji wykryto pierwsze przypadki koronawirusa, zarażonymi są dwie osoby będące obywatelami Chin" - poinformowała wicepremier Tatiana Golikowa.





13:52

"Samolot, który wyleci z Warszawy do Pekinu w piątek (31 stycznia br.) przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju" - poinformowała w komunikacie spółka.



LOT zapewnił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu przy organizowaniu dodatkowych rejsów dla Polaków, gdy będzie taka potrzeba.

13:45

Prezydent Andrzej Duda zaprosił ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa na spotkanie w poniedziałek o godz. 15.30 do Pałacu Prezydenckiego. Będzie ono dotyczyło sytuacji związanej z koronawirusem - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.



13:44

Samolot Airbus A340 z 200 Francuzami repatriowanymi z chińskiego miasta Wuhan wylądował w piątek po południu w bazie wojskowej Istres niedaleko Marsylii, w południowo-wschodniej Francji.



Francuzi bez symptomów zarażenia koronawirusem zostaną przewiezieni do oddalonego o 40 km ośrodka hotelowego w Carry-Le-Rouet, gdzie czeka ich 14-dniowa kwarantanna. Każda rodzina otrzyma osobny pokój.



Cała grupa znajduje się obecnie pod opieką lekarzy oraz psychologów. Pasażerowie wyposażeni są w maski ochronne, a personel medyczny - w kombinezony ochronne.





13:42

W związku z epidemią koronawirusa zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zdecydował o tymczasowym zawieszeniu od piątku rejsów do Pekinu do 9 lutego br.



"W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u" - podał LOT.





13:36

Prezydent Rosji Władimir Putin omówił sytuację związaną z koronawirusem z Radą Bezpieczeństwa kraju - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej urząd Rospotriebnadzor potwierdził, że w Rosji nie odnotowano dotąd przypadków zarażenia.

Na lotnisku w Rostowie nad Donem przeprowadzono ćwiczenia, podczas których przetrenowano postępowanie w przypadku wykrycia koronawirusa u pasażera rejsu lotniczego.





13:34

Władze Japonii zaleciły swoim obywatelom odłożenie "nagłych i niezbyt koniecznych" podróży do całych Chin kontynentalnych, w tym do regionów autonomicznych Hongkong i Makau.



Obcokrajowcy, którzy byli w Wuhanie przez ostatnie dwa tygodnie, na razie nie będą mogli przyjechać do Japonii.



Do piątku wieczorem czasu lokalnego w Japonii potwierdzono 17 przypadków zakażenia koronawirusem.







13:28

PLL LOT od piątku do 9 lutego br. zawiesza rejsy do Pekinu.





13:22

Do 19 wzrosła liczba zarażonych koronawirusem w Tajlandii, wcześniej służby informowały o 14 przypadkach. Cztery zarażone osoby to obywatele Chin pochodzący z Wuhanu. Piąty zarażony jest tajskim taksówkarzem. Mężczyzna jest pierwszym obywatelem Tajlandii, który nie zaraził się wirusem w Wuhanie. Jak podkreślają tajskie służby - wszyscy zarażeni są w dobrym stanie i hospitalizacji wymagało 12 osób.





13:09

17 osób na terenie województwa małopolskiego jest objętych programem monitoringu dotyczącego zarażenia koronawirusem. Jak do tej pory u nikogo nie stwierdzono objawów. W urzędzie wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie samorządowców i służb wojewódzkich. Są przygotowane wszystkie procedury.

Osoby objęte tym monitoringiem, są to osoby, które wróciły bezpośrednio w Wuhan, albo miały kontakt z osobami wracającymi stamtąd. Wszystkie osoby, o których mówimy, są to osoby zdrowe. Natomiast są przygotowane procedury na okoliczność zarażenia. Ten pacjent, specjalistycznym transportem zostanie przewieziony do najbliższego oddziału czy kliniki zakaźnej - mówi Jarosław Foremny Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Pacjenci z podejrzeniem koronawirusa mogą zostać przewiezieni do 11 palcówek szpitalnych na terenie Małopolski.

Spotkanie u Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika w związku z koronawirusem RMF FM





12:52

Polskie Linie Lotnicze LOT mają wkrótce zawiesić połączenia z Chinami - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. To kwestia jednego lub dwóch dni. LOT jest jedną z ostatnich linii, które jeszcze latają do Chin.

Jak informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, pierwszy powód takiego zwlekania z decyzją to zarabianie pieniędzy - LOT ich bardzo potrzebuje. Drugi to logistyka. Nim przewoźnik zawiezie latanie do Chin, to musi ściągnąć z powrotem swoich ludzi i maszyny.

Jak nieoficjalnie usłyszeliśmy w trzech źródłach: rządowych, lotniskowych i lotowskich - zawieszenie połączeń jest przesądzone. Tym bardziej, że wcześniej zdecydowały się na to British Airways, Lufthansa, Finnair, KLM, Air France.

11:51

Rząd Włoch na pilnie zwołanym posiedzeniu ogłosił stan kryzysowy w związku z potwierdzeniem dwóch pierwszych przypadków koronawirusa w tym kraju - podała agencja Ansa. Chorzy to małżeństwo turystów z Chin, przebywające w szpitalu zakaźnym w Rzymie.

Jak wyjaśniono, stan kryzysowy wprowadzono z powodu zagrożenia sanitarnego. Szczegóły wynikające z podjętej decyzji zostaną opracowane przez Ministerstwo Zdrowia i Obronę Cywilną.



11:47

Znamy szczegóły ewakuacji około 30 Polaków z Wuhan. Nasi rodacy mają zostać ściągnięci z Chin przez Francuzów, którzy zajmują się ewakuacją większej grupy obywateli Unii.

Najpierw francuski samolot zabierze Polaków z Chin, a potem, zaraz po wylądowaniu we Francji, przesiądą się do maszyny podstawionej przez polski rząd i od razu polecą do kraju. Akcja ma przebiegać tak szybko, jak do tylko możliwe.

W Polsce turyści od razu trafią do szpitali zakaźnych, gdzie przejdą szybkie testy.

11:42

Korespondent "Guardiana" informuje, że szpitale w Wuhan mają coraz mniej zasobów. Pielęgniarki wycinają z zapasowych ubrań maski chirurgiczne, a odzież ochronna jest szyta z opakowań, w których przetrzymywane były leki.

11:24

Szef przedstawicielstwa KGHM Polska Miedź S.A., które znajduje się w chińskim Szanghaju, wraca na kilka tygodni do Polski. Będzie kierował pracami zdalnie z polskiego biura - poinformowały służby prasowe koncernu.

Uznaliśmy, że zdrowie pracownika jest najważniejsze i w ten prewencyjny sposób chcemy o to zadbać, by nie narażać naszego prezesa na możliwość zachorowania. Biuro co prawda znajduje się w Szanghaju, a nie w mieście Wuhan, gdzie koronawirus jest najgroźniejszy, ale mimo to zdecydowaliśmy się na odwołanie pracownika do kraju - powiedziała rzecznik prasowa KGHM Anna Osadczuk.

11:20

Część personelu Polskich Linii Lotniczych LOT bierze zwolnienia lekarskie. Działające tam związki zawodowe domagają się by ci którzy się obawiają koronawirusa nie musieli latać do Chin - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Według stewardów i stewardess procedury bezpieczeństwa w samolotach nie są szczelne. Na przykład w kwestii masek ochronnych.

Nawet ta najszczelniejsza maska powoduje, że po 30 minutach jest bardzo gorąco, więc podczas 8-godzinnego lotu nie da się jej nosić cały czas - mówi szefowa związku personelu pokładowego Monika Żelazik.

Dlatego pracownicy poprosili firmę o możliwość odstąpienia od latania do Chin. Firma nie odpowiedziała i cały czas do Azji lata.

11:12

W Tajlandii odnotowano pierwszy przypadek przeniesienia się w tym kraju koronawirusa z człowieka na człowieka - poinformował przedstawiciel tajlandzkiej służby zdrowia.

Sprawa dotyczy taksówkarza - sprecyzował Tanarak Pipat, zastępca dyrektora generalnego Departamentu Kontroli Chorób. Tajlandczyk, który się zaraził, nie był w Chinach i prawdopodobnie został zarażony przez chorego podróżnego z Chin - wyjaśnił Tanarak.

Wcześniejsze przypadki w Tajlandii (łącznie 14) dotyczyły zarówno chińskich turystów, jak i Tajlandczyków, którzy odwiedzili Chiny, skąd pochodzi wirus.



10:59

W Wielkiej Brytanii potwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa u dwóch członków tej samej rodziny - poinformowały w piątek brytyjskie służby medyczne.

Jak podkreślono, pacjenci otrzymują specjalistyczną pomoc medyczną przy wykorzystaniu wypróbowanych procedur w celu uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

10:58

Pewien pasażer pekińskiej taksówki przecierał oczy ze zdumienia, gdy za kierownicą zobaczył mężczyznę w specjalnym kombinezonie ochronnym, w goglach, rękawiczkach. Był zakryty od stóp do głów. Wyglądał jak pracownik laboratorium. Co więcej, dla swoich klientów przygotował zestaw z płynem dezynfekującym oraz stos maseczek, które leżały na desce rozdzielczej.

10:53

Mieszkańcy Wuhan, którzy są uwięzieni w swoim mieście, krzyczą do siebie z okien "trzymajcie się".

10:52

Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą - mówi Polak podróżujący wycieczkowcem "Costa Smeralda", na którym było podejrzenie korona wirusa. Statek był zablokowany w porcie niedaleko Rzymu. Ostatecznie u dwojga pasażerów z Chin nie potwierdzono choroby.

10:11

Pięćdziesiąt miejsc w izolatkach jest przygotowanych w największym szpitalu zakaźnym w Polsce. Chodzi o Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.



10:03

Coraz bardziej prawdopodobne jest zwołanie nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów ds. zdrowia w związku z koronawirusem - usłyszała w Komisji Europejskiej nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon.

Na takim spotkaniu, Unia Europejska będzie prawdopodobnie chciała wypracować własne wytyczne i na pewno bardziej je ujednolicić. Z pewnością będą także apele, co do sposobu informowania tak, aby nie wywoływać paniki.

09:32

Szósty przypadek zakażenia koronawirusem we Francji. Tym razem chodzi o lekarza, który zaraził się od pacjenta. To pierwszy przypadek bezpośredniego zarażenia na terenie Francji.

07:51

Samolot z 83 Brytyjczykami i 27 obywatelami innych państw UE wyleciał w piątek z miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie wybuchła i rozprzestrzenia się epidemia koronawirusa - poinformował brytyjski rząd.

Cywilny samolot wyczarterowany przez MSZ Wielkiej Brytanii opuścił Wuhan w piątek rano - przekazał rząd w Londynie w komunikacie na swojej stronie internetowej.

07:18

Kenia do odwołania zawiesza wszystkie loty do i z Chin.

07:14

Czerwony Krzyż w prowincji Hubei jest oskarżany przez obywateli Chin o wysyłanie masek do szpitali, które nie znajdują się w epicentrum epidemii.

Według aktywistów, do najbardziej obłożonego państwowego szpitala w Wuhan Czerwony Krzyż wysłał 3 tys. masek. Z kolei do dwóch prywatnych placówek w tym mieście trafiło po 16 tys. masek.

06:33

Chińczyk, który niedawno wrócił z Wuhan, zgłosił się do szpitala we Wrocławiu - informuje "Gazeta Wrocławska". Mężczyzna trafił do izolatki i jest poddany obserwacji.

Od 31-latka zostały pobrane próbki i wysłane do Berlina. Tam eksperci mają zbadać, czy mężczyzna jest zarażony koronawirusem, czy też jego dolegliwości to rezultat przeziębienia lub grypy.

05:54

Premier Japonii Shinzo Abe oświadczył w parlamencie, że rząd postanowił podnieść ostrzeżenie przed podróżami do Chin do poziomu 2, co oznacza, że obywatele powinni powstrzymać się przed podróżami do tego kraju, jeśli nie są absolutnie konieczne.



05:44

Departament Stanu USA ostrzegł obywateli amerykańskich przed podróżami do Chin z powodu epidemii koronawirusa.

Komunikat głosi, że Amerykanie obecnie przebywający w Chinach "powinni zbadać możliwości opuszczenia tego kraju przy pomocy środków komercyjnych".

05:39

We Włoszech stwierdzono dwa pierwsze przypadki koronawirusa. Chorzy to dwoje turystów z Wuhan w wieku 66 i 67 lat . W środę trafili do szpitala zakaźnego.

Ponadto premier Włoch Giuseppe Conte poinformował, że Włochy wstrzymały ruch lotniczy z Chinami.

Jesteśmy pierwszym krajem UE, który wprowadza tego rodzaju środek zapobiegawczy- powiedział.

05:21

Według informacji przekazywanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9 692 . W prowincji Hubei zmarły 204 osoby, a w całych Chinach 212. Chiny twierdzą, że poradzą sobie z wirusem a WHO jest przeciwna ograniczeniom w podróżach i handlu z Chinami.

Ocenia się, że na całym świecie, poza Chinami, zakażonych może być ponad 8 tys. osób ale nie zanotowano dotychczas przypadków śmiertelnych.

05:00

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. O decyzji poinformował szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus po spotkaniu komitetu kryzysowego organizacji.

Naszą największą obawą jest to, że wirus może potencjalnie rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej - powiedział Ghebreyesus.