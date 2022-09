"Uroczyście przysięgam, że przez cały czas, który Bóg mi jeszcze da, będę stał na straży zasad konstytucyjnych leżących w sercu naszego narodu" - powiedział król Karol III w trakcie wygłoszonego dziś wieczorem orędzia. Wielokrotnie podkreślał swoją wdzięczność wobec zmarłej Królowej Elżbiety II.

Przez całe życie jej Królewska Mość, królowa, moja wspaniała matka była przykładem i inspiracją dla mnie i dla całej mojej rodziny. Czujemy teraz największy dług, jaki może mieć jakakolwiek rodzina wobec matki - mówił król Karol III w trakcie orędzia do narodu.

"Obietnica, która została dotrzymana"

Jak mówił, "życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym, obietnicą, która została dotrzymana".

Obok mojego osobistego smutku oraz uczucia całej rodziny, razem z tak wieloma z was - w Zjednoczonym Królestwie oraz wszystkimi krajami, gdzie królowa była głową państwa - czujemy głęboką wdzięczność za ponad 70 lat, gdy moja mama, jako królowa służyła narodom z tak wielu miejsc - powiedział król Wielkiej Brytanii.

Zaznaczył, że "w dniu 21. urodzin zobowiązała się, że swoje życie poświęci służby narodowi". To było więcej niż obietnica, to było to głębokie, osobiste zobowiązanie, któremu pozostała wierna przez całe życie - mówił król Karol III.

Oddaję hołd pamięci mojej matki i oddaję hołd jej życiu pełnym służby. Wiem, że jej śmierć powoduje smutek w wielu z nas i podzielam to poczucie straty przekraczające wszelkie granice razem z wami wszystkimi - mówił nowy władca Zjednoczonego Królestwa.

"Będę Wam służył z lojalnością, szacunkiem i miłością"

Jak zaznaczył, "niezależnie od tego, skąd pochodzicie, jakie są wasze przekonania, ja będę Wam służył z lojalnością, szacunkiem i miłością, jak to czyniłem przez swoje życie".

Nie będzie już możliwe, abym tak wiele czasu i energii poświęcać tym organizacjom i sprawom, które są dla mnie tak bardzo drogie, ale wiem, że ta ważna praca będzie kontynuowana przez zaufanych innych ludzi - powiedział król w orędziu.

Król Karol mówił również o swojej żonie, Camilli. Polegam na mojej ukochanej żonie - stwierdził.

Nowy brytyjski król zapowiedział że nowym księciem Walii został jego syn, William. Dziś czynię go księciem Walii - kraju, który tytuł z dumą nosiłem - powiedział król Karol III.

Chciałbym również wyrazić moją miłość dla Harry-ego oraz Megan, gdy dalej budują swoje życie za granicą - dodał nowy brytyjski monarcha.

Król Karol III swoje orędzie zakończył słowami skierowanymi do zmarłej królowej Elżbiety. Dziękuję za twoją miłość, za twoje poświęcenie dla naszej rodziny i dla naszej rodzuny narodów, której służyłaś - powiedział.