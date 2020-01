Irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al Kuds i jeden z dowódców irackiej milicji Abu Mahdi al-Muhandis zostali w czwartek późnym wieczorem zabici w Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie ataku. Wiadomo, że polecenie zabicia Sulejmaniego wydał Donald Trump.

Generał Kasem Sulejmani / IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT / PAP/EPA

Śmierć Sulejmaniego i al-Muhandisa potwierdzili w nocy z czwartku na piątek iracka telewizja, rzecznik irackiej milicji i irańska Gwardia Rewolucyjna. Rakiety spadły na konwój samochodów należących do milicji w rejonie terminala towarowego lotniska.

Rzecznik irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych, będących szeroką koalicją proirańskich milicji, Ahmed al-Assadi, odpowiedzialnością za ich śmierć obarczył "amerykańskich i izraelskich wrogów."

Wcześniej anonimowi przedstawiciele proirańskich milicji informowali nieoficjalnie, że w ataku zginęło pięciu ich członków i dwóch "ważnych gości". Według jednej z wersji mieli oni zostać zaatakowani zaraz po opuszczeniu przez Sulejmaniego samolotu, w samochodach należących do milicji.

Al-Muhandis przybył na lotnisko w konwoju samochodów, aby powitać Sulejmaniego, który przyleciał do Bagdadu z Libanu lub Syrii. Atak nastąpił zaraz po przywitaniu się z al-Muhandisem i zajęciu miejsc w samochodach.

Według pierwszych informacji, atak przeprowadzono przy użyciu rakiet. Niektóre źródła twierdzą, że dokonano go z pokładu śmigłowców wojskowych. Zginęło osiem osób a dziewięć zostało rannych.

Samochód, którym jechał generał Sulejmanim / IRAQ'S SECURITY MEDIA CELL HANDOUT / PAP/EPA

Trump nie skomentował ataku, zamieścił jedynie zdjęcie flagi USA na Twitterze

Źródła w amerykańskiej administracji początkowo jedynie potwierdziły dokonanie ataków na "dwa cele powiązane z Iranem". Dopiero później Pentagon opublikował komunikat potwierdzający, że gen. Sulejmani został zabity przez siły USA na polecenie prezydenta Donalda Trumpa.



Trump nie skomentował śmierci Sulejmaniego. Po ataku na irańskiego generała zamieścił na Twitterze jedynie zdjęcie amerykańskiej flagi.



Media: Atak z pewnością spotka się z irańskim odwetem

Według pierwszych informacji, atak przeprowadzono przy użyciu rakiet. Niektóre źródła twierdzą, że dokonano go z pokładu śmigłowców wojskowych. / IRAQ'S SECURITY MEDIA CELL HANDOUT / PAP/EPA

Al-Kuds, której dowódcą był Sulejmani, jest specjalną jednostką irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Abu Mahdi al-Muhandis był założycielem i byłym przywódcą milicji Kataib Hezbollah. Właśnie bazy Kataibu bombardowali z powietrza Amerykanie w odwecie za śmierć w ataku rakietowym jednego ze swoich kontraktorów. W odpowiedzi proirańskie milicje zaatakowały w ubiegły wtorek ambasadę USA w Bagdadzie.

Associated Press podkreśla, żei bez wątpienia spotka się ostrym odwetem ze strony Iranu i sił przez niego popieranych przeciwko interesom amerykańskim i izraelskim.

Były dowódca irańskich Strażników Rewolucji Mohsen Rezaei zapowiedział już "zdecydowaną zemstę" na Ameryce za zabicie Kasema Sulejmaniego. Męczennik generał porucznik Kasem Sulejmani dołączył do jego braci męczenników, ale my dokonamy energicznej zemsty na Ameryce - napisał Rezaei na Twitterze. Jest on obecnie wysokiej rangi urzędnikiem państwowym. Była to pierwsza reakcja osobistości irańskiej wysokiego szczebla na czwartkowy zamach.

Później minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył, że zabójstwo Kasema Sulejmaniego było "wyjątkowo niebezpieczną i fałszywą eskalacją".



USA ponoszą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa - napisał Zarif na Twitterze.





Na dziś zapowiedziano zwołanie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu w celu rozpatrzenia powstałej sytuacji - poinformował rzecznik Rady Kejwan Choszrawi.

Jakie znaczenie miał generał Sulejmani?

Dziennik "New York Times" zauważa, że generał Sulejmani był wpływową osobą w Iranie oraz poza granicami tego państwa. Nie tylko stał na czele irańskiego wywiadu oraz tajnych operacji wojskowych, ale był uznawany za jednego z najbardziej zręcznych i niezależnych wojskowych - pisze portal tej nowojorskiej gazety.

Zaznacza też, że spekulowano, iż Sulejmani mógłby zostać nowym najwyższym przywódcą duchowo-religijnym w Iranie.

Zobacz również: USA nakładają kolejne sankcje na Iran