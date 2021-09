Poważne osłabienie piłkarskiej reprezentacji Polski, która zagra jutro z Anglią w eliminacjach mistrzostw świata 2022. Kontuzji nie zdążyli wyleczyć Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński.

Piłkarze reprezentacji Polski (od lewej): Kamil Jóźwiak. Jakub Moder, Michał Helik, Przemysław Frankowski i Karol Świderski, podczas treningu kadry w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Piotr Zieliński, wracający do gry po kontuzji uda, przebywa na zgrupowaniu kadry od początku, ale wciąż trenuje indywidualnie. We wtorek, w przeddzień meczu Polska - Anglia, zapadła decyzja, że w tym spotkaniu na murawie się nie pojawi.

"Piotr nie zagra z Anglią. Nie jest gotowy do tego występu" - przekazał na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner naszej kadry Paulo Sousa.

W pojedynku na PGE Narodowym zabraknie również Bartosza Bereszyńskiego, który w pierwszej połowie czwartkowego meczu z Albanią zszedł z boiska z powodu kontuzji, a trzy dni później nie zagrał również z San Marino.

"Wciąż nie czuje się wystarczająco dobrze" - przyznał na konferencji prasowej Paulo Sousa.

Nieobecność doświadczonego Bereszyńskiego osłabi w meczu z Anglią naszą defensywę. Obserwowaliśmy to już w meczu z San Marino, kiedy fatalny błąd popełnili Michał Helik i Kamil Piątkowski: to wtedy rywali zdobyli swoją jedyną w tym spotkaniu bramkę.

Brak Zielińskiego to natomiast brak kreatywnego zawodnika. Może go jednak zastąpić Jakub Moder, który pokazał w niedzielę, że potrafi podać tak, by otworzyć kolegom drogę do bramki.

Sam Moder przyznał na konferencji prasowej, że sytuacji bramkowych możemy mieć w meczu z Anglią niewiele.

"Trzeba się nastawić na to, że z Anglią może być kilka takich sytuacji w meczu, dwie - trzy, żeby takie piłki posłać, żeby stworzyć sobie sytuację pod bramką" - stwierdził.

W tych ostatnich meczach eliminacji mundialu Polacy pokonali u siebie Albanię 4:1 i wygrali na wyjeździe z San Marino 7:1 .

W sumie po pięciu kolejkach rywalizacji w grupie I mają w dorobku 10 punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli. Liderem są z kompletem 15 punktów Anglicy.

Początek środowego spotkania Polska - Anglia na PGE Narodowym: o godzinie 20:45.