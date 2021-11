Paulo Sousa odkrył karty na listopadowe zgrupowanie. Portugalczyk powołał aż 5 napastników. Wśród powołanych znalazł się także ​Matty Cash. Piłkarz, który w październiku otrzymał polskie obywatelstwo, został powołany przez trenera biało-czerwonych Paulo Sousę do kadry na ostatnie mecze eliminacji piłkarskich mistrzostw świata - z Andorą (12 listopada) oraz Węgrami (15 listopada).

Matty Cash pierwszy raz zagra w polskiej kadrze narodowej / Anthony Devlin / PAP/EPA

Mający polskie pochodzenie Cash, to urodzony w Slough pod Londynem boczny obrońca, mogący występować również jako skrzydłowy. Do 2020 roku grał w Nottingham Forest, skąd przeszedł do Aston Villi.

W 27-osobowej kadrze nie ma żadnego piłkarza z polskiej ligi. Do reprezentacji wraca Arkadiusz Milik, którego z udziału w niedawnych mistrzostwach Europy wykluczyła kontuzja.



Po raz pierwszy powołany został natomiast 22-letni bramkarz FC Kopenhaga Kamil Grabara.



Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I prowadzi Anglia - 20 punktów, Polska ma 17, Albania - 15, Węgry - 11, Andora - 6, a San Marino pozostaje bez punktu.

Reprezentacja Polski. Powołania na mecze z Andorą i Węgrami:

Bramkarze: Kamil Grabara (FC Kopenhaga), Łukasz Skorupski (FC Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Samprodia), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Michał Helik (FC Barnsley), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa)



Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich City), Damian Szymański (Dynamo Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Karol Świderski (PAOK Saloniki)