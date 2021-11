Czescy piłkarze są zadowoleni z losowania baraży o awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2022. Zespół ten rozpocznie od meczu ze Szwecją, a jeśli wygra, zmierzy się z Polską lub Rosją. "Uniknęliśmy gigantów" - skomentował kapitan drużyny narodowej Tomas Soucek.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dwuetapowe baraże zostaną rozegrane 24 i 29 marca 2022 roku. Dwunastu uczestników baraży podzielono na trzy ścieżki. Czesi trafili do ścieżki B, a najwięksi faworyci - obecni mistrzowie Europy Włosi oraz triumfatorzy Euro 2016 Portugalczycy - zagrają w ścieżce C.

Losowanie nas uspokoiło. Uniknęliśmy dwóch największych gigantów, co było ważne zarówno w półfinale, jak i ewentualnym finale baraży o mistrzostwa świata. Wierzę, że będziemy dobrze przygotowani do tej szansy i że mamy zespół, który tych rywali jest w stanie pokonać - powiedział Soucek.



Bramkarz Olympiakosu Pireus Tomas Vaclik również podkreślił, że należy cieszyć się, że Czechy nie trafiły do ścieżki C.



Całe szczęście, że los nie skojarzył nas z Włochami i Portugalią. Przed nami mecze z niełatwymi rywalami, ale skoro mamy ambicję, żeby zagrać w mistrzostwach świata, stać nas na to, by ich pokonać. Najważniejsze, żeby wszyscy byli w marcu zdrowi, rozruszani i w dobrej formie - podkreślił.



Z kolei Jakub Jankto uważa, że wszystkie ekipy z tej ścieżki mają podobną szansę na awans na mundial w Katarze. Żałuje jedynie, że ani w półfinale, ani w ewentualnym finale Czesi nie zagrają przed własną publicznością.



Każdy może awansować. Decydować będą szczegóły i oczywiście forma w dniu meczów. To niefortunne, że będziemy grać na wyjeździe, ale lepsze to niż rywalizowanie z gigantami. Szwedzi mają świetny, zgrany zespół. Na neutralnym boisko szanse byłyby 50 na 50, ale oni są w nieco lepszej sytuacji, bo zagrają u siebie - ocenił pomocnik Getafe.



Z faktu, że Czesi zagrają na wyjeździe, niezadowoleni są także dziennikarze internetowego serwisu gazety "Dnes".



"Ale i tak los był dla drużyny narodowej łaskawy. (...) Czesi byli nierozstawieni, a spośród wszystkich rozstawionych Szwecja była jednym z najbardziej pożądanych przeciwników. Także Rosja i Polska nie należą do futbolowej elity" - podsumowano.



Zwrócono także uwagę, że w ekipie Szwecji z Czechami nie będzie mógł zagrać Zlatan Ibrahimovic, który będzie pauzował za kartki.



Zespół prowadzony przez selekcjonera Jaroslava Silhavego zajął trzecie miejsce w grupie E eliminacji MŚ, za Belgią i Walią. W barażach zagra dzięki dobrym wynikom w ostatni sezonie Ligi Narodów. W grupie 2 dywizji B zajął pierwszą lokatę, wyprzedzając Szkocję, Izrael i Słowację.