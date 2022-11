​Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka poinformował, że do Kataru skierowanych zostało siedmiu policjantów, którzy będą pomagać polskim kibicom. Funkcjonariusze biegle władają językiem angielskim. Mają zostać nad Zatoką Perską co najmniej do momentu zakończenia gry przez polską reprezentację.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Mając świadomość, że tak ważne wydarzenie sportowe, jakim są mistrzostwa świata w piłce nożnej, wzbudza ogromne zainteresowanie w Polsce, co niewątpliwie przyczyniło się do wyjazdu wielu polskich kibiców do Kataru, nawiązaliśmy współpracę ze stroną katarską. Dzięki temu było możliwe wysłanie do Kataru polskich policjantów, którzy, podobnie jak w przypadku organizowania innych dużych imprez sportowych poza granicami naszego kraju, będą na miejscu służyć pomocą naszym obywatelom i dbać o ich bezpieczeństwo - podkreślił w rozmowie z PAP rzecznik KGP. Do Kataru skierowanych zostało siedmiu policjantów biegle władających językiem angielskim. Pełniąc rolę tzw. spottersów (wywiadowca, obserwator - przyp. red.) będą pomagali naszym rodakom, którzy nierzadko mogą czuć się zagubieni w obcym kraju - zaznaczył. Nasi policjanci będą obecni m.in. podczas meczów polskiej reprezentacji przy stadionie, aby ułatwiać polskim kibicom kontakt z lokalnymi funkcjonariuszami, a policjantów katarskich wspomagać w zabezpieczaniu meczów reprezentacji Polski. Polscy policjanci także będą pełnić służbę w Międzynarodowym Centrum Współpracy Policji, którego celem jest koordynacja działań policji lokalnej oraz funkcjonariuszy delegowanych z krajów uczestniczących w imprezie - wyjaśnił. Zapewnił przy tym, że polscy policjanci będą w Katarze pomagać naszym obywatelom co najmniej do momentu zakończenia gry przez polską reprezentację. Ale liczymy się również z dłuższą obecnością na prośbę strony katarskiej po ocenie analizy ryzyka - dodał rzecznik KGP. We wtorek o godz. 17:00 rozpocznie się pierwszy mecz polskiej reprezentacji na mundialu w Katarze. Biało-czerwoni zmierzą się z Meksykiem. Zobacz również: Mecz Meksyk - Polska na mundialu. Znamy składy

