"Był to specyficzny mecz. Ciężko się cieszyć po porażce, ale jest to dla nas słodko-gorzki wieczór" - powiedział obrońca reprezentacji Polski Kamil Glik po przegranym meczu 0:2 z Argentyną w piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze. Polacy awansowali do 1/8 finału.

Kamil Glik / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Starcie z Argentyną nie było najlepsze w wykonaniu biało-czerwonych, rywale dominowali od początku do końca. Mimo porażki Polacy awansowali jednak do fazy pucharowej , mieli bowiem lepszy bilans goli od Meksyku.

Bardzo dużo biegaliśmy za piłką. Był to specyficzny mecz. Ciężko się cieszyć po porażce, ale jest to dla nas słodko-gorzki wieczór. Nie jest fajnie przegrywać, ale ostateczny cel osiągnęliśmy i to jest ważne - powiedział Kamil Glik na antenie TVP Sport.



Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, natomiast w drugiej najpierw w 46. minucie gola strzelił Alexis Mac Allister, a w 67. Julian Alvarez.



Na pewno nie było łatwo. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie bardzo ciężkie, graliśmy przeciwko drużynie, która jest jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa świata. W takich meczach trzeba mieć troszkę szczęścia, a my je mieliśmy. Awansowaliśmy i teraz musimy się przygotować do niedzielnego starcia, które również będzie bardzo ciężkie - podkreślił obrońca.



Wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli dużego posiadania piłki. Oczywiście druga połowa wyglądała całkiem inaczej, mieliśmy też sygnały z ławki, wiedzieliśmy jak toczył się drugi mecz. Było to specyficzne spotkanie pod wieloma względami - dodał 34-letni piłkarz.



Polacy awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata po raz pierwszy od 1986 roku.



Zrobiliśmy coś, co od wielu lat się nie udawało. Na pewno jest radość słodko-gorzka. Myślę, że w kolejnych dniach ta radość będzie większa. Ciężko się cieszyć po przegranym meczu - zakończył Glik.



W 1/8 finału biało-czerwoni zagrają w niedzielę z Francją.

