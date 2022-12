"Przeżyliśmy porażkę, która stała się zwycięstwem. Przeżyjemy czwarte spotkanie z wielką potęgą światowego futbolu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM po meczu z Argentyną Marek Koźmiński, były piłkarz i były wiceprezes PZPN. "Jeżeli nie zagramy odważnie, to spotkanie może nas naprawdę boleć" - przestrzega gość Roberta Mazurka przed niedzielnym meczem 1/8 finału mundialu z Francją.

Wideo youtube

Rzesza Polaków się cieszy z wyjścia z grupy, z tego czwartego meczu. Inną kwestią jest walor artystyczny, walor piłkarski. To jest rzecz, która wymaga szerszej dyskusji - mówił Koźmiński, oceniając przegrany 0:2 mecz reprezentacji Polski z Argentyną. Przeżyliśmy porażkę, która stała się zwycięstwem. Przeżyjemy czwarte spotkanie z wielką potęgą światowego futbolu - dodał.

Koźmiński nie ukrywał, że Polska zagrała kiepskie spotkanie. Niedosyt po wczorajszym występie pozostaje. Natomiast ja jestem absolutnie tą częścią polskiego społeczeństwa, która się cieszy ze względu na to, że po 36 latach zagramy czwarty mecz na mundialu i być może troszeczkę więcej - podkreślił.

Przed nami mecz z broniącą tytułu ekipą francuską. Spotkanie z Francją będzie bardzo trudne. Przeciwnik najwyższych lotów, potęga światowego futbolu. Jeżeli nie zagramy odważnie, nie zagramy futbolu, który będzie dawał szanse zdobycia bramek, to spotkanie może nas naprawdę boleć. Poprzeczka jest zawieszona tak samo albo nawet jeszcze wyżej - zaznaczył.

Czy Polska jest skazana na ustawienie "autobusu" w bramce, na grę wyłącznie defensywną? Teoretycznie tak, dlatego że polska reprezentacja jest jaka jest. Ma plusy, duże, ale ma również swoje minusy. Wczoraj nie było widać tych plusów, którymi są zawodnicy ofensywni. To wyglądało naprawdę bardzo słabo. Drużyna była zastraszona, bardzo bojaźliwa - mówił Koźmiński.

Uważam, że to leży w głowie. To jest tylko jeden mecz, wszystko może się wydarzyć. Francuzi są zdecydowanymi faworytami. Natomiast to jest piłka, gra błędów, czasami przypadków - powiedział.

Koźminski jest zachwycony mundialową grą Brazylii. Jest drużyną, która pokazała futbol totalny, wyrachowany. Jest to dla mnie faworyt numer jeden do tytułu - stwierdził.