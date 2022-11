Dziennikarz, który relacjonuje piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze, musiał tłumaczyć się policji z flagi, jaką miał ze sobą przed stadionem Lusail. Choć był to sztandar brazylijskiego stanu, to ze względu na znajdującą się na nim tęczę, pomylono go z symbolem osób LGBT. Jeden z kibiców miał podeptać flagę - podaje Reuters.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do sytuacji doszło po meczu sensacyjnym zwycięstwie Arabii Saudyjskiej nad Argentyną przed stadionem Lusail. Brazylijski dziennikarz Victor Pereira pojawił się tam z flagą Pernambuco, na której znajdują się takie symbole jak tęcza, czerwony krzyż i gwiazda. W pewnym momencie zaczepił go jeden z arabskich kibiców. Zdaniem Pereiry pomylił on flagę brazylijskiego stanu z symbolem osób LGBT. Mężczyzna wyrwał dziennikarzowi flagę z rąk, rzucił ją na ziemię i zaczął po niej deptać. Wtedy Pereira zaczął nagrywać jego zachowanie. Na miejscu szybko pojawił się policjant. Wyrwał telefon temu facetowi i kazał mi usunąć nagranie - opowiada Pereira. Brazylijczyk dostosował się do polecenia służb, aby odzyskać urządzenie, które jest mu potrzebne do pracy. Na Twitterze udostępnił jednak nagranie całego zdarzenia, które przysłał mu świadek sytuacji. Homoseksualizm jest w Katarze nielegalny i podlega karze więzienia. Agencja Reutera prosiła organizatorów mistrzostw o komentarz do tej sprawy. Na stanowisko Katarczyków wciąż jeszcze czeka. W poniedziałek doszło do krótkotrwałego zatrzymania amerykańskiego dziennikarza, który próbował wejść na jeden z katarskich stadionów w tęczowej koszulce. W ten sposób chciał wesprzeć osoby LGBT. Amerykanowi odebrano telefon. Co oznaczają symbole na fladze Pernambuco? Na fladze Pernambuco znajduje się tęcza, gwiazda, słońce i czerwony krzyż. Sztandar jest dwukolorowy: niebiesko-biały, podzielony poziomo na dwie nierówne części. Kolor niebieski symbolizuje niebo. Biały - naród Pernambuco, zbudowany na pragnieniu pokoju. Tęcza - początkowo czerwona, żółta i biała - od 1917 roku czerwono-żółto-zielona oznacza początek nowej ery pokoju, przyjaźni i jedności. Trzy gwiazdy reprezentowały Pernambuco, Paraíbę i Rio Grande do Norte. Słońce oświetla przyszłość, oznacza, że mieszkańcy Pernambuco są dziećmi słońca i żyją pod nim, co czyni wszystkich równymi. Twórcą tej flagi był ksiądz i rewolucjonista João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, stad też krzyż reprezentujący wiarę w sprawiedliwość i zrozumienie. Mundial z RMF24 Wszystko o mundialu na stronach rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych - na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Wpiszcie koniecznie #MundialRMF. Codziennie po godzinie 20 zapraszamy także na nasz specjalny program "Stały fragment gry" z relacjami naszych wysłanników do Kataru. Transmisja na żywo na Stronie Głównej RMF24 i społecznościówkach.