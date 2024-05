Piątek, 24 maja, to ostatni dzień egzaminów maturalnych. W rozmowie z reporterem RMF FM, Stanisławem Pawłowskiem, wielu z abiturientów przyznaje, że egzamin dojrzałości nie był tak straszny, jak się o nim mówiło. Teraz pozostaje oczekiwanie na efekty swojego wysiłku. Wyniki matur zostaną ogłoszone we wtorek, 9 lipca, o godzinie 8.30. Gdzie będzie można je sprawdzić?

Arkusz maturalny 2024 / PAP/Lech Muszyński / PAP

Matura 2024. Piątek ostatnim dniem egzaminów

W tym roku zdania na temat poziomu trudności matur są podzielone. O ile egzaminy na poziomie podstawowym na ogół nie sprawiały abiturientom trudności, to szczególne emocje wzbudziła (jak zawsze) chemia na poziomie rozszerzonym oraz rozszerzony język polski. Części maturzystów obce było bowiem słowo „synkretyzm”, a innym lektura, do której trzeba było się odwołać – wybrane opowiadanie ze „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza.

Biologia była trochę ciężka, podstawy łatwe, może z wyjątkiem polskiego – powiedział reporterowi RMF FM maturzysta z Gdańska, jeden z tych, który dziś zdawał ostatni egzamin.

Kiedy wyniki matur? Przed zdającymi ponad miesiąc oczekiwania

Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca. CKE udostępni je online w systemie ZIU, Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika. Uczniowie będą mogli sprawdzać wyniki od godz. 8.30 logując się za pomocą swojego numeru PESEL oraz hasła, które otrzymali w swoich szkołach.

Jeżeli komuś „powinie się noga” i nie otrzyma co najmniej 30 proc. punktów z pisemnych i ustnych egzaminów obowiązkowych, będzie mógł przystąpić do sesji sierpniowej. Matury poprawkowe z egzaminów pisemnych odbędą się 20 sierpnia, za to z części ustnej 21 sierpnia.