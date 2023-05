Większość tegorocznych maturzystów za sobą ma drugi egzamin za sobą. Matura z języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów. Ponad 97 proc. tegorocznych abiturientów wybrało język angielski.

Egzamin maturalny z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie/ Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Maturzyści przyznają, że dzisiejszy egzamin był łatwy, a wielu z nich skończyło pisać test przed czasem. Poszło bardzo dobrze, wydaje mi się, że egzamin ósmoklasisty był trudniejszy - mówi jedna z absolwentek liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.

Matura z angielskiego podstawowego jest przyjemna. Wiedziałam, co robić, szkoła też mnie dobrze przygotowała. Na maturę przyszłam pewnie - dodała inna z tegorocznych maturzystek.

Podobnego zdania są abiturienci z liceum nr VII im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Pierwsi z nich sale egzaminacyjne opuścili już godzinę po rozpoczęciu matury pisemnej na poziomie podstawowym z języka angielskiego.

Mamy pozytywne odczucia. Jak to angielski podstawowy, wyniki będą zadowalające. 100 proc. na luziku - mówią uczniowie krakowskiego liceum w rozmowie w reporterem RMF FM Markiem Wiosło.

Uczniowie podkreślają, że najbardziej stresujące w dzisiejszym egzaminie było to, że wszyscy powtarzali, że podstawowy angielski jest łatwy. Wszyscy mówią, że matura z angielskiego jest łatwa. Był stres, żeby nie przekombinować. Że coś faktycznie było łatwe, a my nie mogliśmy w to uwierzyć i przedobrzyliśmy - wyjaśniają maturzyści.



Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym CKE ma ujawnić w piątek po południu.



W piątek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.



Arkusze egzaminacyjne z tych języków CKE ma ujawnić w piątek wieczorem.

Arkusze CKE i rozwiązania egzaminu z języka angielskiego znajdziecie w RMF24.pl specjalnym raporcie Matura 2023.

Matura 2023

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.



Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, są m.in. języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.



Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone we wtorek 9 maja, rano.



Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i egzamin na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego - 11 maja po południu, z francuskiego - 12 maja po południu, z włoskiego - 18 maja po południu, a z hiszpańskiego - 22 maja po południu.



Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Matura 2023. Harmonogram egzaminów

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a egzaminów ustnych do 10 do 23 maja.

Poniżej znajdziecie szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2023.

5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.



8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.

10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.



15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.



22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.