Tegoroczny maraton maturalny rozpoczął się egzaminem pisemnym z języka polskiego. Jednak już dzisiaj maturzystów czekała zmiana w harmonogramie. O godzinie 9 absolwenci szkół ponadpodstawowych nie zaczęli testu z matematyki, jak to było w poprzednich latach, a z języka angielskiego. Po zakończeniu matury z języka angielskiego na RMF24 opublikujemy arkusze CKE. Specjalnie dla Was uzupełni je potem pani Anna Antoniak z XI LO w Warszawie, anglistka.

Matura 2023. Język angielski przed matematyką

Chociaż przez wiele lat drugi dzień matur przeznaczony był na egzamin z matematyki, w tym roku nastąpiła zmiana. Maturzyści zmagania zaczęli tradycyjnie od pisemnego testu z języka polskiego, jednak dzisiaj, zamiast z królową nauk, mierzą się z egzaminami pisemnymi z języków obcych.

O godzinie 9 rozpoczął się egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Matura z pozostałych języków nowożytnych zacznie się o godzinie 14.

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest obowiązkowy. Od lat angielski jest najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.

Po południu, po godz. 14:00 na naszych stronach opublikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będziemy mieć także odpowiedzi. Specjalnie dla Was przygotuje je pani Anna Antoniak z XI LO w Warszawie, anglistka.

Arkusze CKE i rozwiązania egzaminu z języka angielskiego znajdziecie w RMF24.pl specjalnym raporcie Matura 2023.

Matura 2023. Jak zmianę harmonogramu oceniają maturzyści?

Jak mówił dla RMF FM Wojciech Zagórny, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, tegoroczna zmiana harmonogramu matur jest pozytywna: To o wiele korzystniejsze dla zdających. Będą mieli sobotę i niedzielę na spojrzenie z dystansu na swoje przygotowania z matematyki - podkreślił Zagórny.

97 proc. maturzystów wybiera angielski

Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało ponad 264 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli blisko 97 proc. tegorocznych absolwentów. Wraz z nimi egzamin będą zdawać też abiturienci z wcześniejszych roczników.



Jest spokojnie. Nie mamy sygnałów o nieprawidłowościach - powiedział przed rozpoczęciem egzaminu z angielskiego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Matura 2023. Egzaminy maturalne z innych języków obcych nowożytnych

W piątek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.



Wśród tegorocznych absolwentów chęć zdawania egzaminu z niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 5,4 tys. osób, z rosyjskiego - 2,2 tys., z hiszpańskiego - 379 osoby, z francuskiego - 232 osoby i z włoskiego - 96 osób.

Egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym trwa 120 minut.

Matura 2023. Kiedy egzaminy na poziomie rozszerzonym?

Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone we wtorek 9 maja, rano.



Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i egzamin na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego - 11 maja po południu, z francuskiego - 12 maja po południu, z włoskiego - 18 maja po południu, a z hiszpańskiego - 22 maja po południu.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. To powrót do obowiązkowych egzaminów ustnych po przerwie spowodowanych pandemią Covid-19.

Harmonogram matur 2023

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a egzaminów ustnych do 10 do 23 maja.

Poniżej znajdziecie szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2023.

5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.



8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.

10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.



15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.



22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.