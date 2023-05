Za tegorocznymi maturzystami egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia pisali maturę w dwóch formułach - 2023 i 2015. Na naszej stronie po godz 14 opublikujemy arkusze CKE. Wkrótce też pojawią się odpowiedzi dla matury w formule 2023 z języka polskiego.

Do matury przystąpiło około 272,4 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich, wraz z nimi egzaminy zdawali także zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników.

Matura w formule 2023 i w formule 2015. Czym się różnią?

Wśród tegorocznych maturzystów jest pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. formuła 2023). Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna to około 158,4 tys. abiturientów.



Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik kończący czteroletnie technikum, uczący się według starej podstawy programowej. Będą oni zdawać maturę w starej formule (tzw. formuła 2015). Wraz z nimi maturę w tej formule zdawać będą też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia. Łącznie chęć zdawania matury zadeklarowało około 114 tys. tegorocznych absolwentów techników i szkół branżowych.



Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.

Egzamin z języka polskiego w Formule 2015 na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a w Formule 2023 na poziomie podstawowym - 240 minut.

Matura 2023 z języka polskiego. Jakie zmiany?

Najwięcej zmian na maturze przeprowadzanej w nowej formule obejmuje egzamin z języka polskiego zarówno w zakresie sprawdzanej wiedzy, jak i w formy jej sprawdzania.

Matura 2023. Arkusze opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule podzielony jest na dwa zeszyty. W pierwszym są dwa testy: "Test - Język polski w użyciu" i "Test historycznoliteracki". W drugim zeszycie trzeba napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych.

Poniżej opublikujemy arkusze CKE (po godz.14):

Matura w formule 2015 - język polski, poziom podstawowy. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>

Matura w formule 2023 - język polski, poziom podstawowy. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>

Marura z języka polskiego, formuła 2023. Odpowiedzi z języka polskiego

Wkrótce zaczniemy publikować propozycję rozwiązań z języka polskiego przygotowane specjalnie dla was przez nauczycieli XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. [Wciśnij F5, aby odświeżyć]

Matura 2023. Tematy wypracowań

Na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule 2023 uczniowie mieli do wyboru dwa tematy wypracowań:

Temat 1. Człowiek - istota pełna sprzeczności.

W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego albo dramatycznego innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki wybranych kontekstów.

Temat 2. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej - utworu epickiego albo dramatycznego innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki wybranych kontekstów.

W pierwszym temacie, który dotyczył człowieka jako istoty pełnej sprzeczności, z pewnością - jak tłumaczy Magdalena Zakrzewska z XXX LO w Lublinie - wpisuje się Stanisław Wokulski i chyba ulubiona przez licealistów lektura: "Lalka" Bolesława Prusa.

Ponadto Konrad Wallenrod i postawa wyboru między tym, czego się pragnie, a co powinno się zrobić. Tak samo Kordian. Cała literatura romantyczna - mówi i dodaje:

Myślę, że człowiek, istota pełna sprzeczności, to literatura obozowa, literatura odwróconego dekalogu, gdzie bohaterowie musieli zmierzyć się z trudnościami totalitaryzmu, wojny i wybierać często sprzeczne wobec własnej moralności zachowania.

Wybierając temat drugi, który dotyczył bohaterstwa, warto było przywołać "Zbrodnię i karę", czyli poświęcenie się Sonii. "Potop" i Andrzeja Kmicica, który potrafi z awanturnika i hulanki zmienić się w zupełnie innego człowieka. Ale ponadto: Konrad Wallenrod, Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" - tłumaczy Magdalena Zakrzewska.

Które lektury warto było wykorzystać w wypracowaniach, posłuchaj podpowiedzi Magdaleny Zakrzewskiej, z XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Matura 2023. Wymagania egzaminacyjne

Egzamin maturalny - podobnie jak w roku ubiegłym i dwa lata temu - będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc. w zależności od przedmiotu) określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów czteroletnich liceów, a osobne dla absolwentów czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.



Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, od poziomu i formuły, zgodnie z którą zdaje.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 18 maja i potrwa do 20 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.



Aby zdać maturę, abiturient - niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły - musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.



Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.



Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.