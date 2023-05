Dziś drugi dzień maturalnego maratonu. Absolwenci szkół średnich zmierzą się z egzaminem z języka obcego. O godz. 9 rozpocznie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu odbędą się matury z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Na RMF 24 opublikujemy arkusze CKE z wszystkich języków obcych oraz rozwiązania (formuła 2023) z języka angielskiego.

Egzamin maturalny w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie. / Marcin Bielecki / PAP

O godz. 9 maturzyści rozpoczną egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu - o godz. 14 odbędą się matury z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

Zgodnie z wymogami maturalnymi egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu absolwent szkoły ponadpodstawowej spełnia wymagania, które opisuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Arkusze CKE i rozwiązania egzaminu z języka angielskiego znajdziecie w RMF24.pl specjalnym raporcie Matura 2023.

Egzamin podzielony jest na cztery części:

rozumienie ze słuchu,

rozumienie tekstów pisanych,

znajomość środków językowych,

wypowiedź pisemną.

Czas trwania egzaminu pisemnego z języka nowożytnego wynosi 120 minut. Matura z tego przedmiotu uznana jest za zdaną, jeżeli piszący uzyska co najmniej 30 proc. punktów.

Podczas zeszłorocznych matur pisemny sprawdzian z angielskiego wybrało ponad 95 proc. zdających egzamin obowiązkowy z języka nowożytnego w wersji podstawowej.

Matura 2023. W poniedziałek matematyka

W tym roku maturzyści egzamin z matematyki będą pisać w trzecim dniu maturalnego maratonu, czyli w poniedziałek 8 maja. Podobnie jak w przypadku matury języka polskiego na poziomie podstawowym będziemy mieć dla Was rozwiązania zadań z matematyki. Tradycyjnie już wypełnianiem arkuszy CKE zajmie się specjalnie dla Was matematyk z wieloletnim stażem Tomasz Wierzchowski z liceum w Węgorzewie.

Ponadto po godz. 14 będziecie mogli na żywo na naszych portalach społecznościowych obejrzeć, jak krok po kroku należało rozwiązać poszczególne zadania. Nasz ekspert wyjaśni najważniejsze kwestie. Maturzysto, bądź z nami!

Wszystkie arkusze opublikujemy w naszym raporcie.

Matura 2023. Rozwiązania z języka polskiego

W czwartek maturzyści mierzyli się z językiem polskim. Na naszych stronach opublikowaliśmy odpowiedzi do zadań maturalnych z języka polskiego w formule 2023 na poziomie podstawowym wraz z komentarzem polonistek z XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Matura 2023. Zobacz arkusze CKE oraz odpowiedzi do egzaminu pisemnego z języka polskiego (poziom podstawowy) >>>>>

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Matura 2023. Harmonogram egzaminów

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a egzaminów ustnych do 10 do 23 maja.

Poniżej znajdziecie szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2023.

5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.



8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.

10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.



15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.



22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.