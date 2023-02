Upływa termin złożenia przez maturzystów tzw. deklaracji ostatecznych, czyli deklaracji, jakie przedmioty będą zdawać na maturze i na jakim poziomie. Muszą to zrobić najpóźniej do 7 lutego 2023 r. Po tym terminie, poza pewnymi wyjątkami, nie można wprowadzić zmian.

Deklaracja maturalna to dokument, który muszą złożyć osoby przystępujące do egzaminu dojrzałości w danym roku szkolnym. Uczniów klas maturalnych obowiązują dwa terminy: deklaracji wstępnej oraz ostatecznej. Termin na złożenie deklaracji wstępnej upłynął 30 września, termin na złożenie deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego.



Deklaracje wstępne uczniowie klas maturalnych mogli złożyć w wersji papierowej w szkole lub online poprzez Zintegrowany Interfejs Użytkownika - ZIU (login i hasło, powinni otrzymać we wrześniu w szkole). W deklaracji musieli m.in. podać, z jakich przedmiotów będą zdawać maturę i na jakim poziomie: podstawowym lub rozszerzonym. Złożenie deklaracji wstępnej jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów klas maturalnych, którzy w danym roku szkolnym chcą w maju zdawać maturę.

Jak złożyć deklarację ostateczną?

Jeżeli uczeń nie chce nic zmieniać i podtrzymuje swoje wybory zadeklarowane we wrześniu, to nie musi nic robić, deklaracja wstępna z automatu stanie się jego deklaracją ostateczną. Jeżeli uczeń chce coś zmienić w swojej wstępnej deklaracji, to ma na to czas tylko do 7 lutego.



Po tym terminie zmiany mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach.



Do 20 kwietnia można złożyć do dyrektora szkoły wniosek o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z innego przedmiotu, niż wskazany w deklaracji.



Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.



Do 20 kwietnia można też złożyć do dyrektora szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, w przypadku uzyskania dokumentów uprawniających do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matura w nowej formule

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał maturę zgodnie z nową formułą. To rocznik, który jako pierwszy skończył 8-letnią szkołę podstawową, kończy 4-letnie liceum i uczył się zgodnie z nową podstawą programową.



Maturzyści zdający w nowej formule (tzw. Formuła 2023) będą musieli - tak jak dotąd - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów na poziomie rozszerzonym, maksymalnie do sześciu). Obowiązkowe są też dla maturzystów dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.



Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: pisemnego i ustnego.



Od roku szkolnego 2021/2022 absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wymagania maturalne

Aby zdać maturę - tak jak obecnie - trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r. - na egzaminie z przedmiotu wybranego przez maturzystę jako egzamin obowiązkowy).



W 2023 r. egzamin maturalny w "Formule 2023" z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.



Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.



Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad - będzie to ostatni rocznik absolwentów czteroletnich techników.