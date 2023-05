Większość tegorocznych maturzystów ma już za sobą drugi egzamin. Matura z języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów. Ponad 97 proc. tegorocznych abiturientów wybrało język angielski. Po godz. 14, tuż po tym, jak Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze, specjalnie dla Was będzie je rozwiązywać anglistka Anna Antoniak z XI LO w Warszawie. Sprawdzajcie naszą stronę.

Egzamin maturalny z języka polskiego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie/ Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Maturzyści przyznają, że dzisiejszy egzamin był łatwy, a wielu z nich skończyło pisać test przed czasem. Poszło bardzo dobrze, wydaje mi się, że egzamin ósmoklasisty był trudniejszy - mówi jedna z absolwentek liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest przyjemna. Wiedziałam, co robić, szkoła też mnie dobrze przygotowała. Na maturę przyszłam pewnie - dodała inna z tegorocznych maturzystek.

Podobnego zdania są abiturienci z liceum nr VII im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie. Pierwsi z nich sale egzaminacyjne opuścili już godzinę po rozpoczęciu matury pisemnej na poziomie podstawowym z języka angielskiego.

Mamy pozytywne odczucia. Jak to angielski podstawowy, wyniki będą zadowalające. 100 proc. na luziku - mówią uczniowie krakowskiego liceum w rozmowie w reporterem RMF FM Markiem Wiosło.

Uczniowie podkreślają, że najbardziej stresujące w dzisiejszym egzaminie było to, że wszyscy powtarzali, że podstawowy angielski jest łatwy. Wszyscy mówią, że matura z angielskiego jest łatwa. Był stres, żeby nie przekombinować. Że coś faktycznie było łatwe, a my nie mogliśmy w to uwierzyć i przedobrzyliśmy - wyjaśniają maturzyści.

Matura 2023. Arkusze CKE i rozwiązania

Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego na poziomie podstawowym CKE ma ujawnić w piątek po południu. Tuż po godz. 14 umieścimy je także w naszym raporcie specjalnym Matura 2023. Chwilę później na bieżąco będziemy publikować odpowiedzi, które specjalnie dla Was będzie rozwiązywać anglistka Anna Antoniak z XI LO w Warszawie.

W piątek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.

Arkusze egzaminacyjne z tych języków CKE ma opublikować piątek wieczorem.

Matura 2023

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.



Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, są m.in. języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.



Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone we wtorek 9 maja, rano.



Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i egzamin na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego - 11 maja po południu, z francuskiego - 12 maja po południu, z włoskiego - 18 maja po południu, a z hiszpańskiego - 22 maja po południu.



Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Matura 2023. Harmonogram egzaminów

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a egzaminów ustnych do 10 do 23 maja.

Poniżej znajdziecie szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2023.

5 maja (piątek) rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.



8 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego i z języka łacińskiego i kultury antycznej.

9 maja (wtorek) rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.

10 maja (środa) rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

11 maja (czwartek) rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

12 maja (piątek) rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.



15 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.

16 maja (wtorek) rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

17 maja (środa) rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

18 maja (czwartek) rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja (piątek) rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.



22 maja (poniedziałek) rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

23 maja (wtorek) przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.