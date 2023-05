Egzamin z języka obcego, a nie z matematyki będą zdawać w drugim dniu maturalnego maratonu tegoroczni absolwenci szkół średnich. Z maturą z matematyki na poziomie podstawowym zmierzą się w poniedziałek 8 maja. 5 maja, w piątek na RMF 24 opublikujemy arkusze CKE z wszystkich języków obcych oraz rozwiązania (formuła 2023) z języka angielskiego. Bądźcie z nami także w poniedziałek. Tego dnia opublikujemy odpowiedzi z matematyki, będziecie też mogli sprawdzić krok po kroku jak należało rozwiązać zadania.

Matury w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego.

Matura 2023. Najpierw angielski, potem inne języki obce

W piątek, w drugim dniu tegorocznych matur uczniowie o godz. 9 rozpoczną egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu - o godz. 14 odbędą się matury z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego

Zgodnie z wymogami maturalnymi egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu absolwent szkoły ponadpodstawowej spełnia wymagania, które opisuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

Arkusze CKE i rozwiązania egzaminu z języka angielskiego znajdziecie w RMF24.pl specjalnym raporcie Matura 2023.

Egzamin podzielony jest na cztery części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną.

Podczas zeszłorocznych matur pisemny sprawdzian z angielskiego wybrało ponad 95 proc. zdających egzamin obowiązkowy z języka nowożytnego w wersji podstawowej.

O godz. 14 w piątek rozpoczynają swoją turę abiturienci, którzy wybrali na egzamin pisemny w wymiarze podstawowym inne języki nowożytne: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.

Czas trwania egzaminu pisemnego z języka nowożytnego wynosi 120 minut. Matura z tego przedmiotu uznana jest za zdaną, jeżeli piszący uzyska co najmniej 30 proc. punktów.

Matura 2023. Matematyka - w poniedziałek

W tym roku maturzyści egzamin z matematyki będą pisać w trzecim dniu maturalnego maratonu, czyli w poniedziałek 8 maja. Podobnie jak w przypadku matury języka polskiego na poziomie podstawowym będziemy mieć dla Was rozwiązania zadań z matematyki. Tradycyjnie już wypełnianiem arkuszy CKE zajmie się specjalnie dla Was matematyk z wieloletnim stażem Tomasz Wierzchowski z liceum w Węgorzewie.

Ponadto po godz. 14 będziecie mogli na żywo na naszych portalach społecznościowych obejrzeć, jak krok po kroku należało rozwiązać poszczególne zadania. Nasz ekspert wyjaśni najważniejsze kwestie. Maturzysto, bądź z nami!

Wszystkie arkusze opublikujemy w naszym raporcie. MATURA 2023>>>

Matura 2023. Rozwiązania z języka polskiego

W czwartek maturzyści mierzyli się z językiem polskim. Czy egzamin był trudny? Tegoroczni abiturienci są podzieleni. A co mówią nauczyciele?

Czy matura z języka polskiego była trudna? Posłuchaj polonistki z XXX LO w Lublinie Agnieszki Czajki RMF FM

Język polski w użyciu. Czy ten tekst był trudny. Odpowiada polonistka Magdalena Zagajska RMF FM

Na naszych stronach opublikowaliśmy odpowiedzi do zadań maturalnych z języka polskiego w formule 2023 na poziomie podstawowym wraz z komentarzem polonistek z XXX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

Matura 2023. Zobacz arkusze CKE oraz odpowiedzi do egzaminu pisemnego z języka polskiego (poziom podstawowy) >>>>>

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Matura 2023. Procedura odwołania się od wyniku

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

I tak maturzysta występuje do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.



Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.