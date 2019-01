Poznań to kolejne pełne atrakcji miasto, które w ramach całorocznego pakietu edukacyjno-rozrywkowego odwiedza grupa dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu. Cykl comiesięcznych wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi czy wyjść do teatru i kina przygotowaliśmy wraz z grupą pedagogów. To jedna z odsłon naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM.

Z wizytą w Poznaniu

Wizyta w Poznaniu - to już piąty punkt naszego programu dla podopiecznych z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu.

Zaczęliśmy we wrześniu w Warszawie - spotkaniem z żoną prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą oraz wizytą w Centrum Nauki Kopernik. W październiku wraz z dzieciakami odwiedziliśmy największe w Polsce zoo - ogród zoologiczny w Gdańsku . Miesiąc później byliśmy w Toruniu - m.in. w planetarium i Żywym Muzeum Piernika. W grudniu dzieciaki z Inowrocławia odwiedził Mikołaj . W worku pełnym prezentów miał kilka niespodzianek - w tym bilety do kina i na... koncert Dawida Podsiadły.

Tropiki w samym środku zimy

Nowy Rok zaczęliśmy w miejscu, gdzie mimo zimy trwa lato; jest ciepło, kolorowo, wokół kwitną kwiaty, a w wodzie pluskają setki ryb; gdzie poczujemy klimat tropików. Wraz z dzieciakami z Inowrocławia odwiedziliśmy największą w kraju i jedną z największych w Europie palmiarni.

Palmiarnia Poznańska znajduje się w Parku Wilsona. To ponad 4600 metrów kwadratowych powierzchni i 12 pawilonów, z których większość jest udostępniona zwiedzającym.

To wyjątkowa placówka edukacyjna, gdzie na żywo można zobaczyć mnóstwo roślin tropikalnych, subtropikalnych, wyjątkowej urody rośliny wodne, rośliny sawanny, rośliny klimatu umiarkowanego i liczne gatunki zwierząt wodnych w akwarium.

W sumie to 17 tys. roślin należących do 1100 gatunków oraz 170 gatunków ryb z różnych stron świata.

Gdzie tkwi tajemnica Rogali Świętomarcińskich?

Po wizycie w jednym z najstarszych w Europie ogrodów tego typu na dzieci i młodzież z Inowrocławia czeka Rogalowe Muzeum i pokazy wypieku Rogali Świętomarcińskich. Dzieciaki poznają oryginalną recepturę tego najważniejszego od ponad 150 lat słodkiego przysmaku. Po drodze, na dziedzińcu, zobaczą też galerię starych reklam i ciekawostek dotyczących historii Rogala.

Będą także mogły poznać poznańską gwarę i wiele charakterystycznych dla Poznania określeń wychodzących poza znane "tej", "wiara" czy "pyry". Dowiedzą się m.in. co to są młodzie, kim jest jest szplin, co to znać mieć fifa.

Rogalowe Muzeum Poznania mieści się w zabytkowej, 500-letniej kamienicy, jednej z najlepiej zachowanych na całym Starym Rynku. Wystrój pochodzi ze złotej epoki dla miasta, czyli Renesansu.

Z okien Muzeum roztacza się doskonały widok na wieżę ratuszową ze słynnymi koziołkami.

Cyklicznie i różnorodnie

W następnym miesiącu podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu czekają kolejne atrakcje. Jakie? To na razie niespodzianka. Ważne by były różnorodne i cykliczne - podkreśla zastępca dyrektora MOPS w Krakowie Jolanta Chrzanowska, która pomagała nam w przygotowaniu programu.

Wystarczy młodym ludziom pokazać możliwości, a potem zaszczepić potrzebę wyjścia, zwiedzania. Czym skorupka za młodu nasiąknie... - uśmiecha się i zaznacza: Te dzieci wyjdą kiedyś z placówki, założą swoje rodziny... będą powielać te zachowania w swoich własnych rodzinach - mówi Chrzanowska.

Czwarty rok akcji Lepsze Jutro z RMF FM

Cykliczna akcja charytatywna Lepsze Jutro z RMF FM narodziła się w 2015 roku w Szydłowcu, kiedy to wybudowaliśmy dom dla pana Grzegorza , samotnie wychowującego pięcioro dzieci.

W ramach edycji 2018 pomagamy nie tylko dzieciom z Inowrocławia. W listopadzie oddaliśmy do użytku sensoryczny plac zabaw dla przedszkolaków Wieliczce . Przy placówce na ul. Bednarka ustawiliśmy zestaw integracyjny Kubuś Plus, który daje dzieciom poruszającym się na wózku inwalidzkim możliwość aktywnego uczestnictwa w zabawie z rówieśnikami.

W skład zestawu wchodzą specjalnie przystosowane zjeżdżalnie, pochylnie, drabinki, ścianki, tunele i balkoniki.

Dzieci mogą korzystać także z tablicy rysunkowej i kilku zainstalowanych na stałe gier: to m.in. kółko i krzyżyk, ucieczka z labiryntu, skrzynka wiatrów, "połącz zwierzaki" czy gra geometryczna.

Na placu stanął także zestaw sensoryczny: Brzdąc z instrumentami. Oczywiście nie mogło zabraknąć piaskownicy i huśtawki "Bocianie Gniazdo" z nietypowym - okrągłym i miękkim - siedziskiem.

We wrześniu z kolei w ramach charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM w Bogdanówce w Małopolsce w remizie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej uroczyście przekazaliśmy trzy wyremontowane i w pełni wyposażone sale: salę szkoleniową, pokój do korepetycji oraz przestronne pomieszczenie do zabawy lub wypoczynku z dwoma wygodnymi sofami, stolikami i krzesełkami.



Na ścianach sali szkoleniowej zawisły plakaty edukacyjne, m.in. pokazujące, jak udzielać pierwszej pomocy czy opisujące zasady bezpieczeństwa. Na szafkach stanął szkielet człowieka, model kręgosłupa oraz tułów męski z wyjmowanymi organami wewnętrznymi i fantom reanimacyjny do nauki sztucznego oddychania. Strażacy otrzymali od nas także rzutnik, który z pewnością przyda się podczas prowadzonych w przyszłości szkoleń.



W korytarzu znalazło się za to miejsce na stół bilardowy, z pewnością będą niego korzystać nie tylko młodziki szkolące się na strażaków jak i dzieciaki w przewie między korepetycjami.

Chcesz komuś pomóc? Prześlij nam zgłoszenie!

