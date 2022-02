Zakaz przebywania przy granicy z Białorusią, który obowiązuje od 1 grudnia ub. roku, zostanie przedłużony do 30 czerwca - wynika z projektu rozporządzenia MSWiA opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Punkt kontrolny na drodze krajowej nr 19 prowadzącej do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy / Artur Reszko / PAP

Zakaz przebywania rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego od 1 grudnia ub. roku obowiązuje w 115 miejscowościach województwa podlaskiego i 68 miejscowościach województwa lubelskiego, które przylegają do granicy z Białorusią. Wcześniej, od 2 września do końca listopada, na tym obszarze obowiązywał stan wyjątkowy.

Zakaz początkowo wprowadzono na trzy miesiące, do 1 marca. Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia, które ma wejść w życie 2 marca, zostanie on przedłużony do 30 czerwca. Do tego czasu ma zostać ukończona budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej.



Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.

Co zakłada nowelizacja?

Nowe przepisy umożliwią wydanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zgodnie z nimi zakaz może być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego straży granicznej.

Z zakazu wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie dotyczy ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG może zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.



Nowelizacja, poza wprowadzeniem przepisów o zakazie, zmieniła również ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców działających w strefie stanu wyjątkowego, tak, aby rekompensatę otrzymali też działający na obszarze, na którym obowiązuje zakaz.



Nowela zniosła ponadto górny limit wieku nowo przyjmowanych funkcjonariuszy straży granicznej i reguluje kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania ich na stanowisko służbowe. Rozszerzyła także katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Wcześniej takich miotaczy może używać jedynie policja.