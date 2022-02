Cudzoziemcy, którzy w tym roku nielegalnie przedostają się do naszego kraju przez białoruską granicę, na Białoruś trafiają z Rosji. Wcześniej imigranci ze swoich ojczyzn masowo przylatywali samolotami do Mińska.

Zmienia się też struktura narodowościowa przybyszów.

W ubiegłym roku do Polski trafiali głównie uciekinierzy z Iraku i Syrii. Teraz poza nimi to głównie mieszkańcy innych części świata - np. Senegalu, Jemenu czy Gwinei.

Te osoby łączy jednak to, że przyjechały bądź przyleciały z Rosji, gdzie mieszkały od dłuższego czasu.

Ale po jakimś czasie dostali informację, że na terytorium Rosji przebywają nielegalnie i powinni kierować się na Białoruś. Na Białorusi skierowano ich pod granicę Polski - tłumaczy por. Anna Michalska ze straży granicznej.

Minionej doby strażnicy zatrzymali 24 osoby, które nielegalnie próbowały przekroczyć polską granicę. Jak poinformowała por. Michalska, około godz. 21:35 na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży doszło do siłowej próby przekroczenia granicy. Pięciu mężczyzn: trzech obywateli Iraku, obywatel Syrii i Nigeryjczyk przekroczyli linię granicy i potem zaczęli rzucać kamieniami w polskie patrole. Zostali zatrzymani i zawróceni do granicy - powiedziała rzeczniczka SG.

Przekazała również, że w rejonie Dubicz Cerkiewnych wybuchła w nocy petarda po białoruskiej stronie, około 100 metrów od linii granicy państwa.

Natomiast już w piątek nad ranem na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze zatrzymano siedmiu kolejnych nielegalnych migrantów, którzy również atakowali polskie służby kamieniami. Wśród nich było trzech obywateli Syrii, dwóch Senegalczyków, obywatel Jemenu i obywatel Turcji. Funkcjonariusze SG byli też oślepiani latarkami. Na tym odcinku granicy zaobserwowano również grupę żołnierzy białoruskich, którzy cięli concertinę. Wycofali się na widok polskich służb - dodała por. Michalska.

1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy od początku 2022 roku

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali prawie 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.