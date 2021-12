Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdza wcześniejsze informacje RMF FM o ucieczce polskiego żołnierza na Białoruś. "Emil Czeczko sprawiał problemy, mimo to przełożeni starali się mu pomagać” – powiedział Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Tomasz Piotrowski. Mundurowy, który zdezerterował, w wywiadach dla białoruskiej telewizji szkaluje Polskę. Minister Mariusz Błaszczak po południu odwołał ze stanowisk przełożonych żołnierza.

Patrol wojska na obszarze objętym zakazem przebywania w strefie przygranicznej na wysokości Szudziałowa. Zdjęcie z 9 grudnia. / Marcin Obara / PAP

Polski żołnierz stacjonujący na granicy, porzucił służbę i uciekł na Białoruś. Białoruski Państwowy Komitet Graniczny przekazał, że to urodzony w 1996 roku Emil Czeczko. Należał do 11. Mazurskiego Pułku Artylerii 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- poinformował na konferencji prasowej Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski.

Wtedy, kiedy od kilku miesięcy wysiłkiem narastającym od w zasadzie lipca, gdzie rozpoczęliśmy prace inżynieryjne na granicy polsko-białoruskiej, następnie w pełnym współdziałaniu ze Strażą Graniczną przy ochronie granicy, przy tym narastającym wysiłku okazało się, że jest człowiek, który w swojej nikczemności toczy podwójną grę - mówił dziennikarzom.

Nie wiadomo, co dokładnie się stało, w którym momencie żołnierz postanowił zrobić coś takiego, czego dokonał wczorajszego popołudnia. Pod pretekstem oddalenia się z posterunku przekroczył granicę z Białorusią. Tam, nie wiemy jeszcze, czy udał się do służb, czy miał jakiekolwiek kontakty z tamtej strony, bo na razie badane wątki na to absolutnie nie wskazywały - przekazał generał.

Zakładam, że błąkał się gdzieś przez te kilkanaście godzin po terenach Białorusi, dotarł do mediów. Zaczynają do nas docierać różnego rodzaju fragmentaryczne obrazy - dodał.

Wcześniej sprawiał problemy

Generał Piotrowski potwierdził również wcześniejsze ustalenia RMF RM, według których żołnierz już wcześniej sprawiał problemy.

Młody człowiek, który od 2018 roku był żołnierzem Sił Zbrojnych, miał trudną sytuację rodzinną - powiedział gen. Piotrowski.

To nas nie zaskakiwało, dlatego, że bardzo sprytnie tą swoją sytuacją rodzinną grał pokazując, że chce służyć ojczyźnie, że chce sobie w jakiś sposób przy pomocy innych poradzić z tą sytuacją. Przełożeni wykazywali naprawdę duże zrozumienie - dodał.



Przełożeni wyciągali rękę do tego żołnierza, stwarzając mu warunki, aby się rozwijał, aby budował swoją wiedzę, właściwą pozycję w społeczeństwie i przez znakomitą większość czasu udawało się temu młodemu człowiekowi pomagać - argumentował Piotrowski.



Sprawą dezercji zajmują się już m.in. służby wojskowe. Po południu Ministerstwo Obrony Narodowej Poinformowało, że ze stanowisk odwołani zostali przełożeni żołnierza.

"Dochodzi do ewidentnej manipulacji"

Ucieczka polskiego żołnierza już jest wykorzystywana przez białoruski aparat propagandowy. Pogranicznicy przekazali, że "w związku z brakiem zgody na politykę Polski w sprawie kryzysu migracyjnego oraz praktyki nieludzkiego traktowania uchodźców, żołnierz wystąpił o azyl polityczny w Republice Białorusi".

Z mężczyzną już przeprowadzają wywiady białoruskie media. Dziennikarka kanału Biełaruś-1 Ksienija Labiedziewa na kanale Telegram opublikowała zdjęcie z rozmowy z żołnierzem oraz jego kartę identyfikacyjną grupy krwi.

W całym naszym wysiłku zaczyna kreować się obraz jakoby polskie służby, funkcjonariusze straży granicznej, polscy żołnierze, policjanci dopuszczali się jakichkolwiek czynów haniebnych, co jest całkowitą bzdurą. Już po pierwszych fragmentach (nagrania - przyp. red.) widać, że dochodzi do ewidentnej manipulacji - ocenił generał Piotrowski.

Po stanie wyjątkowym

Od początku roku straż graniczna zanotowała kilkadziesiąt tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wszystko przez działania reżimu Alaksandra Łukaszenki, który sprowadzał migrantów z Bliskiego Wschodu, a następnie wysyłał ich na granicę. Ma to na celu m.in. wywarcie presji na Unię Europejską, by zrezygnowała z sankcji nałożonych po zeszłorocznych wyborach prezydenckich, które zostały uznane przez międzynarodową społeczność za sfałszowane.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda.