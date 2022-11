Oddajemy dziś pierwszy odcinek gotowej zapory elektronicznej na granicy z Białorusią. Myślę, że na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Centrum obserwacyjne bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej / Artur Reszko / PAP

Minister MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceminister MSWiA Maciej Wąsik odwiedzili Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Już kilka miesięcy temu oddaliśmy wysoką na 5,5 metra zaporę inżynieryjną do użytku. W piątek otwieramy pierwszy odcinek zapory elektronicznej - powiedział. Podkreślił, że to właśnie te dwie zapory będą dawały tę całość, jaką będzie dysponowała Straż Graniczna. Czyli niesłychanie istotne instrumenty do skutecznego działania i przeciwdziałania nielegalnej migracji motywowanej względami politycznymi, których celem jest destabilizacji sytuacji w regionie- dodał.



Podkreślił, że zapora elektroniczna to bardzo nowoczesne narzędzie. Straż Graniczna uzyskała niesłychanie nowoczesne, profesjonalne narzędzie na granicy polsko-białoruskiej. Oddajemy dziś pierwszy odcinek. W najbliższych tygodniach będą oddawane kolejne odcinki. Także, myślę, że na koniec roku powinniśmy już mieć całość zapory elektronicznej - zaznaczył szef resortu. To będzie 206 km zapory. Z tego co wiemy, to jest to najdłuższa na świecie linia graniczna nadzoru elektronicznego zawiadywanego i nadzorowanego z jednego centrum - dodał.