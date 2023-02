W ubiegłym roku Włochy mierzyły się z najgorszą suszą od 70 lat. Stan wyjątkowy ogłoszono na obszarach otaczających rzekę Pad, gdzie skupia się 1/3 terenów rolniczych kraju.

Mamy do czynienia z deficytem wody, który narasta od zimy 2020/2021 - twierdzy cytowany przez "Corriere della Sera" ekspert ds. klimatu Massimiliano Pasqui i dodaje, że potrzebnych jest ok. 50 dni z opadami, by uzupełnić braki.