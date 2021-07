Komisja Europejska ogłosi dzisiaj największą w historii Unii Europejskiej reformę klimatyczno-energetyczną. Przedstawi propozycję konkretnych przepisów, by UE mogła dojść w 2030 roku do celu redukcji CO2 o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990. Jak donosi dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymanska-Borginon, skutki pakietu klimatycznego, zwanego "Fit for 55", odczuje każda unijna firma i każde gospodarstwo domowe.

