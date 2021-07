Szefowa KE Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że spotkanie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim było dobre. Wskazała, że poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. klimatu, Funduszu Odbudowy i praworządności. Morawiecki i Von der Leyen rozmawiali we wtorek w Brukseli na roboczej kolacji. Spotkanie trwało dokładnie dwie godziny.

Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen / PASCAL ROSSIGNOL / POOL MAXPPP OUT / PAP/EPA

"Dobre spotkanie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim dzisiejszego wieczoru na temat kluczowych europejskich kwestii: kolejnych kroków w osiąganiu naszych wspólnych celów klimatycznych i jutrzejszych propozycji, zielonej taksonomii, Fundusz Odbudowy oraz kwestii praworządności" - napisała Ursula Von der Leyen na Twitterze.

Szefowa KE poinformowała, że poruszyła kwestię praworządności w Polsce. Jeszcze przed kolacją unijni urzędnicy dawali do zrozumienia, że nie da się pominąć sprawy projektu ustawy uderzającej w TVN24, kwestii sądownictwa, sprawy Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatruje pytanie o wyższość prawa krajowego nad unijnym czy przygotowywanej przez KE procedury przeciwnaruszeniowej w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT.

Głównym tematem był jednak tzw. Zielony Ład i propozycje konkretnych rozwiązań, by dojść do trudnego celu redukcji emisji CO2 o 55 proc. w 2030 roku. Polsce oczywiście zależy na jak największych rekompensatach.

Drugim tematem był polski Krajowy Plan Odbudowy. Premier zabiegał o to, by KE zaakceptowała ten plan jeszcze w tym miesiącu. Wiceprzewodniczący KE komisarz Valdis Dombroviskis mówił we wtorek, że rozmowy z Polską trwają i wymienił polski plan w trzeciej grupie do zaakcentowania - razem z Czechami i znacznie opóźnionymi z powodu praworządności Węgrami.