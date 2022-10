Kolejna akcja aktywistów klimatycznych. Członkowie brytyjskiej grupy Just Stop Oil wysmarowali woskową figurę króla Karola III ciastem czekoladowym.

Do zdarzenia doszło w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie. 20-letnia Eilidh McFadden z Glasgow i 29-letni Tom Johnson z Sunderlandu podeszli do miejsca, gdzie umieszczone były figury woskowe króla Wielkiej Brytanii Karola III, królowej-małżonki Camilli, a także księcia Williama i jego żony, księżnej Kate po czym zdjęli wierzchnie ubrania, pod spodem mieli białe koszulki z czarnymi napisami Just Stop Oil.

Później z torby wyjęli ciasto czekoladowe i wysmarowali nim woskową figurę brytyjskiego króla. Policja poinformowała, że

Aktywiści klimatyczni domagają się, aby rząd wstrzymał wszystkie nowe koncesje i zgody dotyczące ropy i gazu.

W późniejszym oświadczeniu para stwierdziła, że takimi działaniami, jak akcja w londyńskim muzeum, stara się chronić swoją wolność i prawa.

"Staramy się chronić tę zieloną i miłą ziemię, która jest dziedzictwem nas wszystkich. Nauka jest jasna. Żądanie jest proste: po prostu zatrzymaj nową ropę i gaz. To bułka z masłem" - czytamy na profilu Just Stop Oil w mediach społecznościowych.

Policja poinformowała, że aktywiści zostali aresztowani.

Głośne akcje aktywistów klimatycznych

To kolejna taka akcja aktywistów klimatycznych w ostatnim czasie. Dwójka aktywistów klimatycznych z niemieckiej grupy Letzte Generation (Ostatnie pokolenie) obrzuciła w niedzielę puree ziemniaczanym obraz Claude’a Moneta "Stogi siana" w muzeum Barberini w Poczdamie w Niemczech. Potem protestujący przykleili się do ściany.

W ubiegły czwartek pod domem towarowym Harrods w centrum Londynu zebrała się grupa 20 demonstrantów. Protestujący oblali front budynku pomarańczową farbę.

9 dni wcześniej z kolei dwie młode kobiety oblały zupą pomidorową "Słoneczniki" Vincenta van Gogha w londyńskim muzeum.