Zła organizacja akcji szczepień i brak należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia - to część ustaleń z prac komisji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołanej do zbadania nieprawidłowości przy organizowaniu i przeprowadzaniu szczepień przeciwko Covid-19. W RMF FM ujawniamy wnioski z raportu komisji. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, szefowa Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ewa Trzepla została odwołana. Wszystko wskazuje na to, że to efekt złożenia - krytycznego wobec spółki - raportu.

Uwagi dotyczą Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli nie samej uczelni, a zewnętrznej spółki, która podlega Uniwersytetowi i organizowała szczepienia.

Właśnie w tej spółce - według Komisji - nie dołożono staranności w rozpowszechnieniu informacji o dostępie do szczepionek wśród pracowników medycznych i administracyjnych oraz wśród studentów uczelni. Akcję szczepień - według autorów raportu - można było przeprowadzić sprawniej.

Komisja zaznacza w swoim raporcie, że działania pracowników spółki Centrum Medyczne WUM odbywały się pod presją czasu w trudnym okresie świąteczno-noworocznym, gdy wielu osób nie ma w pracy. Mimo tych warunków, autorzy raportu jednoznacznie stwierdzają, że organizacja szczepień była zła.

Jak przekazało biuro prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z ustaleń Komisji wynika, że Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie wywierał żadnych nacisków na zarząd spółki zależnej CM WUM Sp. z o.o. w kwestii doboru osób do szczepienia. Komisja ustaliła, że Rektorowi nie zostały przedstawione listy zgłaszanych do szczepień osób i nie znał kryteriów kwalifikacji do szczepień przez CM WUM sp. z o.o.

"Jednocześnie Rektor, mając na względzie rangę społeczną rozpoczynającego się w naszym kraju procesu szczepień, zainteresowany był ich sprawną realizacją. Dlatego też udostępnił pomieszczenia Centrum Dydaktycznego WUM i wielokrotnie je wizytował. Rektor potwierdza, że zwrócił się w specjalnym filmie do społeczności WUM, a także innych osób związanych zawodowo z uczelnią o zgłaszanie się do szczepień. Informacja ta pojawiła się na stronie internetowej WUM i w wybranych mediach. Również w ramach promocji szczepień Rektor wraz z prof. Andrzejem Horbanem zorganizował spotkanie on-line, podczas którego odpowiadano na wszelkie pytania dotyczące szczepień. Komisja stwierdziła, że kolejnym etapem miała być akcja promocyjna z udziałem znanych osób, które propagowałyby ideę szczepień w społeczeństwie. Z ustaleń Komisji wynika, że CM WUM sp. z o.o. powiadamiało osoby nieuprawnione do skorzystania ze szczepień w "grupie zero" z obawy o niewykorzystanie przedzielonej puli szczepionek" - czytamy w informacji przekazanej przez biuro prasowe uczelni.

Znani na liście zaszczepionych spoza grupy zero

W czwartek Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował, że z puli 450 "dodatkowych" dawek szczepionki - które otrzymać miał od Agencji Rezerw Materiałowych niezależenie od etapu zerowego i które musiały być wykorzystane do końca roku - zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników oraz pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.



W sobotę rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong poinformował, że szczepienia przeprowadziła "wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, w której WUM jest właścicielem". Podał także, że powołał "wewnętrzną komisję, która z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić" sprawę szczepień poza kolejnością.

Wcześniej zbadanie sprawy zapowiedział również minister zdrowia Adam Niedzielski . W czasie piątkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia skrytykował decyzję dot. kryteriów dodatkowych szczepień w WUM i poinformował, że poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie w jednostkach związanych z WUM szczegółowej kontroli: ruszyła dzisiaj.

Minister zdrowia o szczepieniu celebrytów

Wszystko wskazuje na to, że nie poznamy pełnej listy znanych osób, które w ostatnich dniach zaszczepił się na Covid-19.



"Nie ma przesłanek, by lista była publikowana" - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany w Porannej rozmowie RMF FM o to, którzy znani aktorzy zostali zaszczepieni na Covid-19, mimo że przecież nie należą do tak zwanej grupy zero.

Minister Niedzielski: Lista szczepionych celebrytów nie ma przesłanek do tego, żeby być opublikowana Piotr Szydłowski / RMF FM

Sam Niedzielski zapewnia, że wie tylko o tych aktorach, o których informowały media. To między innymi Wiktor Zborowski, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, jego córka Maria, a także Michał Bajor, Magda Umer, czy Krzysztof Materna.

"Informacja o szczepieniach jest informacją medyczną na temat stanu zdrowia i nie mamy prawa ujawniać takich informacji" - tłumaczył Adam Niedzielski.

Podkreślił przy tym, że jest "oburzony" faktem, że celebryci zostali zaszczepieni na Covid-19 poza kolejnością.

"Nie będę się licytował, jak bardzo zależy mi na wyjaśnieniu sprawy. Jest to sprawa bezprecedensowa" - powiedział na antenie RMF FM.

Kto zostanie zaszczepiony w pierwszej kolejności?

Operacja szczepień przeciwko Covid-19 wystartowała w Polsce w niedzielę 27 grudnia o godzinie 08:31.

Jako pierwsi dawkę preparatu Comirnaty, opracowanego przez firmy Pfizer i BioNTech, otrzymali w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zatrudnieni w tej placówce Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska i dyrektor prof. Waldemar Wierzba.

Uprawnieni do otrzymania szczepienia w tzw. etapie zero są: pracownicy szpitali węzłowych i pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych; pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej; pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, a także pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Dotyczy to również personelu niemedycznego, tzn. administracyjnego i pomocniczego, tych podmiotów (bez względu na formę zatrudnienia, a więc również wolontariuszy czy stażystów), jak również osób z firm współpracujących z tymi podmiotami i przebywających tam w trybie ciągłym. Do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 mają więc prawo m.in. pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, np. dostawcy czy pracownicy ochrony.

W kolejnym etapie zaszczepieni zostaną seniorzy, funkcjonariusze służb mundurowych i nauczyciele

Fakty i mity na temat szczepień

"Zdecydowanie jak najwięcej z nas powinno się jak najszybciej zaszczepić" - mówi w RMF FM profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. "Z ręką na sercu zapewniam, że szczepionka jest bezpieczna" - dodaje.



W pierwszej kolejności na Covid-19 powinny się szczepić osoby o obniżonej odporności. Na przykład osoby walczące z nowotworami - dodaje rozmówca Krzysztofa Berendy.

Prof. Flisiak o tym, kto powinien się zaszczepić przeciwko Covid-19 Piotr Szydłowski / RMF FM