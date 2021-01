O odszkodowanie za działanie niepożądane szczepionek przeciw Covid-19 będą mogły ubiegać się osoby hospitalizowane przynajmniej 14 dni lub te, które doznają wstrząsu anafilaktycznego - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tys. zł aż do 100 tys. zł.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej przedstawił założenia Funduszu Kompensacyjnego. Zapowiedział, że świadczenie kompensacyjne będzie wynosiło od 10 tys. zł do 100 tys. zł.

Osoby, które będą uprawnione do takiego odszkodowania w ramach takiej uproszczonej procedury, to będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni - to jest jeden bardzo ważny warunek - lub, podkreślam ‘lub’, a nie ‘i’ osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji co najmniej 14-dniowej - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.



Dodał, że odnosząc ten warunek do trwających szczepień, to "jedna osoba w kraju po wykonaniu tych 250 tys. szczepień ma w ogóle potencjał by być kwalifikowaną do takiego odszkodowania".



Cytat Świadczenie kompensacyjne będzie się wahało w przedziale od 10 tys. zł - w przypadku minimalnego progu 14 dni hospitalizacji aż do 100 tys. zł łącznie, czyli zwiększając liczbę dni hospitalizacji bądź łącząc różne elementy, które będą w takiej specjalnej, szczegółowej tabeli opisującej kryteria przyznawania świadczenia. powiedziała Niedzielski.

Zaznaczył, że finansowanie funduszu w pierwszym okresie, kiedy będzie on dotyczył świadczenia kompensacyjnego związanego ze szczepieniem covidowym, będzie ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie Covid-19.

Narodowy Program Szczepień w Polsce

W Polsce 27 grudnia ub.r. rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni). W pierwszej kolejności, w tzw. grupie zero, szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.



15 stycznia w całej Polsce ruszy rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa ona do 21 stycznia. Osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia. Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia w 6 tys. punktów w całej Polsce.

18 stycznia rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS-ów.