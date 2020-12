Były premier i obecny europoseł Leszek Miller pochwalił się w mediach społecznościowych, że zaszczepił się na Covid-19. Na dowód upublicznił zdjęcie dokumentu, który potwierdza ten fakt. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół.

/ Radek Pietruszka / PAP

Zdjęcie dokumentu potwierdza wykonanie szczepienia. Były premier na Twitterze napisał, że "to najlepszy sposób, aby rozstrzygnąć wątpliwość: szczepić się czy nie szczepić".

Wielu internautów w komentarzach do wpisu polityka zarzuciło mu jednak, że otrzymane przez niego potwierdzenie szczepienia jest w języku polskim - o czym poinformował portal wp.pl.

Inni wypomnieli Leszkowi Millerowi, że nie należy on do grupy zero, w której znajdują się m.in. pracownicy systemu ochrony zdrowia, a więc nie mógł oficjalnie zostać tak szybko zaszczepiony:

Cytat Panie premierze, czy został Pan lekarzem, pielęgniarką czy ratownikiem medycznym a może farmaceutą? W jaki sposób udało się Panu zaszczepić w etapie O dla personelu medycznego?

Cytat Lubię Pana, ale dlaczego ja, zwykły obywatel nie mogę się zaszczepić już teraz? Dlaczego uprzywilejowani są politycy?

Cytat są równi i równiejsi, szkoda...

Leszek Miller jeszcze na pytania internautów nie odpowiedział.



W Polsce zaszczepiło się ponad 36 tysięcy osób

Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze, że przeciw Covid-19 zaszczepiono w Polsce ponad 36,3 tys. osób.

Szczepienia rozpoczęły się w niedzielę. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19 przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków szczepieni są m.in. pracownicy służb medycznych.

Cytat Wczoraj zaszczepiło się przeciw COVID-19 ponad 22 tys. medyków. Łącznie zaszczepionych osób do wczoraj do godz. 18.00 jest 36,3 tys. - informuje Ministerstwo Zdrowia

Termin zapisów na szczepienia osób z tzw. grupy zero przedłużono do 14 stycznia. Szczepionkę Comirnaty, wyprodukowaną przez Pfizera i BioNTech, podaje się w dwóch wstrzyknięciach, zwykle domięśniowo, w odstępie co najmniej 21 dni.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw SARS-CoV-2 na początku szczepienia są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie: pracowników ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W następnym etapie ze szczepień skorzystają: pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia, służby mundurowe oraz nauczyciele.