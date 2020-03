Poniedziałek może być kolejnym dniem wesołych zabaw z naszymi maluchami. Kolejny tydzień publikujemy pomysły na rozrywki w czterech ścianach w dobie koronawirusa, który wielu rodziców "zamknął" rodziców z dziećmi w czterech ścianach domów.

Zakrętkowe obrazki

Być może macie w swoim domu dużo zakrętek. Stwórzcie z nich obrazki. Młodszym dzieciom można wykonać szablony. Kredkami narysować kropki, w których powinny ułożyć odpowiednie zakrętki. Starsze z pewnością chętnie same puszczą wodze fantazji. Możecie też układać literki, sylabki i liczby.

Domowa cukiernia

Upiecz coś z dzieckiem. Nieważne kulinarne talenty, ważne zaangażowanie dziecka. Najlepiej jakieś ciasteczka, które trzeba wałkować i wycinać. Nawet jeśli nie wyjdą idealne i nie będzie to kuchnia wysokiej klasy, własnoręczne wykonanie sprawi, że ich smak będzie niezwykły.

Czarno-białe układanki

Ta zabawa może wciągnąć na dłużej. Przygotujcie niepokolorowane obrazki. To mogą być kolorowanki, które do tej pory nie znalazły uznania w oczach malucha albo wydrukowane z internetu rysunki. Potnij je na kawałki. Dla trzylatka wystarczą 4 kawałki i linie proste. Czterolatek poradzi sobie ze skosami. Im więcej elementów tym trudniejsze zadanie. Jest to wyzwanie trudniejsze niż puzzle, bo nie pomagają kolory i wszystkie boki do siebie pasują. Ta zabawa ćwiczy spostrzegawczość oraz zdolność analizy i syntezy potrzebną w nauce czytania.

Tajne wiadomości

Potrzebne będą kartki, farby i świeca. Najpierw świecą mocno rysujecie wzory lub napisy. Podajecie dziecku kartkę, na której nic nie widać i prosicie o dokładne zamalowanie jej farbą. Najlepiej dużo wody, mało farby. Po chwili oczom dziecka ukazuje się napis lub rysunek. Świetne urozmaicenie nauki czytania.

Fryzjer

Przygotujcie ludziki, wytnij głowę z papieru i doklej włosy. Teraz można przystąpić do tworzenia fryzur. Odgrywamy scenki, podcinamy grzywki, włosy, farbujemy... a jeśli dołączycie usługę przedłużania włosów, zabawa może nie mieć końca. Oprócz dobrej zabaw ćwiczycie też precyzyjne posługiwanie się nożyczkami.

Pomieszane bajki

Jeśli wasze pociechy na pamięć znają już historie podstawowych bajek, możecie pobawić się w ich mieszanie. Co by się stało gdyby Królewna Śnieżka spotkała Spidermena, a Czerwony Kapturek Kora w butach?