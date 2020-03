Kolejny dzień siedzenia w domu i kolejna porcja zabaw od RMF FM. Mamy dziś zarówno opcje rozrywkowe dla małych dzieci, propozycje edukacyjne dla nieco starszych. oraz wspólne rozrywki dla nastolatków.





Klockowa matematyka

Twoje dziecko kocha klocki? Nakłoń go do zbudowania z nich liczb. Potem zapisujcie działania, które uda się wykonać. Dodawanie, odejmowanie...a może tabliczka mnożenia? Jeśli działania są za trudne, dziecko może traktować też klocki jak liczydło. Policzcie ile zużyliśmy do zapisania tego działania.

Kto jest wyższy?

Zróbcie domową miarkę z klocków. Jeśli nie macie numerowanych liczb, to nie szkodzi. Możecie nakleić karteczki samoprzylepne. Teraz możecie sprawdzić, ile mierzy miś, robot. To uczy wyobraźni przestrzennej, ale też liczb.

Galaretkowe cuda

Do tego zadania trzeba czasu i cierpliwości, ale nagroda jest pyszna. Weźcie różnokolorowe galaretki. Najpierw zróbcie warstwę niebieską, gdy zastygnie zieloną, kolejno różową, czerwoną i żółtą. Jeśli nie macie galaretek w tylu kolorach, możecie też zrobić na przemian galaretkę i warstwę galaretkowo-serkową. Róbcie wasz deser w wysokim naczyniu, przezroczystym, by wyraźnie było widać warstwy. Nam np. wyszły słupki budowlane dla małego fana Boba Budowniczego.

Wyścig dżdżownic

Wytnijcie paski papieru, złóżcie na pół, na pół i jeszcze raz na pół. Potem zaokrąglijcie brzegi. Namalujcie buzię. Gdy dżdżownice będą gotowe, mogą wystartować w wyścigu. Dmuchajcie słomką w środek grzbietu dżdżownicy. Obserwujcie jak się poruszają. To ćwiczenie doskonale wzmacnia oddech i przez to doskonali mowę dziecka.

Teatrzyk cieni

Wytnijcie kształty zwierząt. Może macie w domu zwierzątkowe foremki do ciastek - wtedy wystarczy odrysować i wyciąć. Taśmą przyklejamy rurki lub patyczki do zwierzątek i aktorzy gotowi. Podświetl lampką ścianę i mamy scenę. Teraz trzeba jeszcze wymyślić scenariusz i zaprosić widownię.

Zabawa w historyka

Wyciągnijcie albumy ze zdjęciami. Opowiedzcie im o swoim dzieciństwie. Policzcie, ile mieliście wtedy lat, jak dawno temu to było. Kto jest od kogo starszy? Może dziecko samo oszacuje wasz wiek na zdjęciach?