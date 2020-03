Żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte. Wielu rodziców stanęło przed dylematem, jak zorganizować sobie czas z dzieckiem. Na naszej stronie codziennie będziemy publikować zestaw zabawowych inspiracji. Dziś część pierwsza - nowe oblicza starych gier.

Większość dzieci ma pokoje pełne zabawek, ale to nie chroni ich od nudy. Warto pamiętać, że dla maluchów to także niełatwy czas. Oddzielone od kolegów i ulubionych rozrywek bywają nieznośne.

Co zrobić, by odkleić dzieci od smartfonów i telewizorów? Czasem wystarczy uruchomić w sobie dziecięcą fantazję, by odkryć urok w dobrze znanej zabawce. Oto nowe sposoby grania z stare planszówki:





Chińczyk na dwie kostki

Chińczyk na dwie kostki / Marlena Chudzio / RMF FM



Zasady są dobrze znane, ale granie zgodne z instrukcją staje się monotonne. Użyj dwóch kostek! Przy każdym ruchu rzucasz obie kostki i wybierasz tę liczbę, która bardziej ci pasuje (odkryj w dziecku zdolności strategiczne). Jeśli na obu kostkach wypada to samo, masz dodatkowy rzut.

Puzzle na wyścigi

Puzzle na wyścigi / Marlena Chudzio / RMF FM



Wybierz dwa komplety z taką samą liczbą elementów. Wymieszajcie je. Na sygnał każdy zawodnik układa własny komplet. Wygrywa ten, kto pierwszy złoży całość.





Ćwicz matematykę

Ćwicz matematykę / Marlena Chudzio / RMF FM

Graj w dowolną grę, ale dwiema kostkami. Sumuj w pamięci lub na liczydle, o ile pól ma się przesunąć twój pionek.

Poznawaj ortografię

Będziecie potrzebowali słownika ortograficznego. Żeby wykonać ruch, musisz odpowiedzieć na pytanie przeciwnika, jaka jest prawidłowa pisownia słowa wybranego przez niego słowa. Daj dobry przykład, nie przegraj!

Hardkorowe memory

Hardkorowe memory / Marlena Chudzio / RMF FM

Jeśli zwykłe memory wydaje się twojemu nastolatkowi za łatwe, utwórzcie z boku nowe pary, które będą traktowane jako komplet. Odkrywaj karty, ale nie szukaj identycznych, tylko takich par, które zostały ułożone po boku.

Złam kod do bankomatu

Jeśli masz w domu memory, możecie je wykorzystać także do tej gry. By poznać zasady, obejrzyj film.





Złam kod do bankomatu - zasady gry RMF FM



Poziom trudności obrazków i długość kodu dostosuj do wieku dziecka. Pamiętaj, by dziecko układało od strony lewej do prawej. To ćwiczenie wspomaga te same obszary mózgu, które przydają się przy czytaniu.

Stwórz własną grę

Stwórz własną grę / Marlena Chudzio / RMF FM

Już samo jej robienie będzie świetną zabawą. Obmyślcie temat i zasady. Zaangażuj w to dziecko. Wykorzystajcie inne zabawki. Klocki, ludziki, autka, figurki zwierzątek itd. Przygotujcie papier, klej, nożyczki i tekturę, ewentualnie naklejki, by stworzyć planszę.





Na zdjęciu wersja dla miłośnika budowy / Marlena Chudzio / RMF FM



Na zdjęciu wersja dla miłośnika budowy, ale może stworzycie grę, której tematem będą lalkowe przebieranki, farma zwierzątek, kosmos albo warsztat samochodowy.





Gra dla całej rodziny

Gra dla całej rodziny / Marlena Chudzio / RMF FM

Przygotujcie kartki, na których z obu stron napiszecie zadania. Dla starszych dzieci to mogą być angielskie słówka, działania z tabliczki mnożenia. Dla młodszych zadania typy: naśladuj zwierzątko, uśmiechnij się, zaśpiewaj, wymień pory roku.



Ty i dziecko jesteście pionkami. Rzucacie kostką. Na 1,3, 5 i 6 idziecie do przodu, na 2 i 4 do tyłu. Po dojściu na pole wykonujecie zadania i odwracacie kartkę, by widoczne było drugie zadanie z drugiej strony. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Trasa może prowadzić nawet przez całe mieszkanie.

Potraktujcie to tylko jako inspirację dla waszej fantazji. Czasem, by zupełnie odmienić starą grę, wystarczy zmienić zasadę, ze wygrywa ten kto dojdzie do mety... ostatni. Powodzenia!

Jutro o tym, że prace plastyczne to nie tylko kolorowanki. Będziemy mieli dla was nietypowe zabawy artystyczno-stolikowe.