W ramach naszego cyklu "Zostań w domu. Baw się z dzieckiem" mamy dziś dla Was propozycje plastyczne. Dziecięcej kreatywności nie trzeba reklamować, ale warto ją rozbudzać. Plastyka to nie tylko kredki i kolorowanki. Oto kilka technik, które na długi czas zajmą niejednego malucha.

Malowanie plasteliną

Malowanie plasteliną / Marlena Chudzio / RMF FM

Narysujcie proste obrazki lub wykorzystajcie gotowe kolorowanki. Zamiast kredek użyjcie plasteliny, palcem rozcierając masę. Mniejsze dzieci mogą wyklejać powierzchnie małymi kuleczkami z plasteliny.





Przywitajcie bociana

Przywitajcie bociana / Marlena Chudzio / RMF FM

Potrzebujemy papierowej tacki, plastikowej łyżki i widelców, czarnej farby i czerwonego papieru. Rozcinamy tackę, malujemy skrzydła, doklejamy dziób, głowę i nogi. Gotowe - nasz bocian może lecieć w świat.

Kolorowe doniczki

Kolorowe doniczki / Marlena Chudzio / RMF FM

Potrzebne są: plastikowe kubeczki, stare lakiery do paznokci i ewentualnie brokat. Nalewamy wody do małej miski z ciepłą wodą. Na powierzchnię wody nakładamy lakier, a potem łapiemy na kolorową mozaikę na boki kubeczka. Można posypać brokatem i zostawić do wyschnięcia.

Zabawa powinna odbywać się pod opieką dorosłego, niezbyt długo. Lakier nie jest zabawką.

Kolorowe doniczki Marlena Chudzio /RMF FM

Kuchenna twórczość

Kuchenna twórczość / Marlena Chudzio / RMF FM



Poszukajcie materiałów plastycznych w kuchni. Kasze i mąka też mogą inspirować małe twórcze rączki. Tej zimy nie było śniegu, ale wyczarować go można z waty.

Kwiatko-wydzieranki

Kwiatko-wydzieranki / Marlena Chudzio / RMF FM

Co powiecie na wyhodowanie egzotycznych gatunków kwiatów na waszym stoliku? By je wyczarować, potrzebny jest kolorowy papier i klej. To doskonałe ćwiczenie cierpliwości.

Pisanie na piasku

Pisanie na piasku / Marlena Chudzio / RMF FM

Dla stęsknionych za piaskownicą mamy rozwiązanie domowe. Zamiast piasku, wsypcie do płaskiego naczynia mąkę krupczatkę lub bułkę tartą. Można rysować palcem lub patyczkiem. Rysujcie wg wzoru z kartki lub własnego pomysłu. Możecie tak ćwiczyć także czytanie i pisanie.

To doskonałe zadanie grafomotoryczne, przygotowujące do pisania.

Zwiedzaj muzea z nastolatkiem

Co powiecie na podróż po najsłynniejszych muzeach na świecie? Siedząc w domu, każdego dnia możecie być w inny miejscu i to zupełnie za darmo. Luwr, The Metropolitan Museum of Art czy Muzeum Narodowe w Krakowie można zwiedzać on-line. Oglądajcie obrazy, inspirujcie się sztuką.