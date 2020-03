Zamknięcie w domu nie jest łatwe także dla dzieci. Czasem oderwanie ich od telefonu i tableta nie jest proste. Spróbujcie wykorzystać ten czas na wspólne zabawy. Codziennie dostarczamy wam nowych propozycji. Zaglądajcie na naszą stronę. #zostanwdomu #bawsiezdzieckiem

Wałkujemy, lepimy, rzeźbimy

Lepienie z ciasta / Marlena Chudzio / RMF FM



Zabrakło plasteliny lub ciastoliny? Wystarczy mąka, odrobina wody i ewentualnie kasza manna. Mogą przydać się także spożywcze barwniki. Zarabiamy do uzyskania konsystencji, która pozwoli nam rozwałkować ciasto. W zarabianiu także może uczestniczyć dziecko. A potem już wałkowanie, krojenie, odciskanie kształtów. Taka zabawa kształtuje wyobraźnie, oswaja z nowymi konsystencjami, a poprzez ćwiczenie sprawności manualnej kształtuje także rozwój mowy.

Wezwijcie na pomoc krasnoludki

Papierowe krasnoludki / Marlena Chudzio / RMF FM



Gdy zwykłe kolorowanie wam się znudziło, wezwijcie na pomoc krasnoludki. Wycinamy je z papieru (najlepiej lekko sztywnego). Robimy dziurki tak, by idealnie zmieściły się tam paluszki naszego dziecka. Potem możemy kolorować, rysować. Poza atrakcyjną formą zabawa ma jeden pozytywny skutek. Kształtuje prawidłowy uchwyt ołówka i kredki. To bardzo istotne podczas nauki pisania.

Wiosna nadchodzi

Przesadzanie kwiatów / Marlena Chudzio / RMF FM



Przesadźcie razem kwiatki. Wytłumacz dziecku budowę roślinki. Pozwól obejrzeć korzenie, listki. Pozwól samodzielnie przesypać ziemię do doniczki i podlać kwiatki. Obserwujcie razem jak przyjęły się wasze rośliny.

Eksperyment naukowy

Nalej wody do miski. Wsyp pieprz. Zamocz palec i pokaż jak do niego przyklejają się drobinki. Drugi palec zamocz w płynnym mydle. Obserwuj jak drobinki uciekają od palca. Młodszym dzieciom wytłumacz, że bakterie tak uciekają od mydła. Ze starszymi sprawdźcie, co to jest napięcie powierzchniowe wody.

Zabawy w domu: Eksperyment z mydłem RMF FM

Zabawa w sklep

Zabawa w księgarnię / Marlena Chudzio / RMF FM



Bawcie się w sklep prawdziwymi rzeczami. Co powiecie na wizytę w księgarni? Niech dziecko - sprzedawca poleci wam jakąś książkę. A może wizyta w sklepie odzieżowym? Wyjmijcie ubrania z szafy, koniecznie poprzymierzajcie stylizacje.

Tęczowe wydrapywanki

Tęczowe wydrapywanki / Marlena Chudzio / RMF FM



Czarny papier, na którym po podrapaniu patyczkiem pokazują się kolory można kupić w sklepie. Jeśli go nie macie, nic straconego. Pomalujcie kartkę bardzo dokładnie pastelami lub kredkami świecowymi. Zadbajcie o to by wykorzystać wszystkie kolory tęczy. Następnie dokładnie pokryjcie kartkę czarną farbą. Po wyschnięciu można wydrapywać wzory lub napisy. Może wykorzystajcie tę technikę do powtórki z czytania lub ortografii?