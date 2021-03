​"Od dziś ozdrowieńcy przekraczający granicę polsko-czeską i polsko-słowacką zwolnieni są z obowiązku posiadania testów oraz kwarantanny" - poinformowała Anna Michalska ze Straży Granicznej.

Od dziś ozdrowieńcy nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na Covid-19 przy przekraczaniu polsko-czeskiej i polsko-słowackiej granicy / Darek Delmanowicz / PAP

Osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy, nie muszą już podsiadać negatywnych testów, aby wjechać do Polski.

Przepisy rozporządzenia w tej sprawie zaczęły obowiązywać dziś, czyli 20 marca.

Do tej pory zwolnienie to nie dotyczyło osób podróżujących z Czech lub Słowacji, od dziś również te osoby mogą korzystać z tego zwolnienia - podkreśliła Michalska.



Jednocześnie dodała, że to po stronie podróżnego leży obowiązek udokumentowania funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych, albo fakt odbycia hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.



Negatywny wynik testu na granicy albo kwarantanna

Straż Graniczna od 27 lutego przy granicy z Czechami i Słowacją sprawdza, czy osoby wjeżdżające do Polski mają negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, który został wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin.