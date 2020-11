Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich działań. Tak brzmi fragment pisma dyrektorów ponad 140 szpitali, w związku ze skierowaniem do placówek żołnierzy. Wojskowi mają zająć się raportowaniem danych o liczbie wolnych łóżek. Dowództwo WOT informuje wręcz, że żołnierze zaczną prace w poniedziałek, a chęć wyraziło ponad 300 placówek.

Część dyrektorów protestuje, bo chce pomocy, a nie nadzorcy. Prosiliśmy o pomoc żółnierzy, by wspomogli nas technicznie, ale w zakresie, który wyznaczyłby sami dyrektorzy. Fakt odgórnego narzucenia zadań takich osób przez oddziały wojewódzkie NFZ jest czymś niewyobrażalnym i nieakceptowalnym - pisze związek dyrektorów szpitali powiatowych.

To podważanie i wchodzenie w kompetencje dyrektorów - piszą i powołują się na polecenie dyrektorów NFZ, że mają przygotować stanowisko komputerowe dla żołnierzy, a ci zajmą się wprowadzaniem danych do centralnego systemu.



Tylko dyrektor może zdecydować, czy dać dostęp do danych szpitala i do danych pacjentów - usłyszał reporter RMF FM.



To jawne i bezpośrednie wyrażenie braku zaufania do szpitali przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia - piszą dyrektorzy.



O tym, że wojsko ma pomóc w pilnowaniu łóżek w szpitalach covidowych, minister zdrowia poinformował we wtorek. Adam Niedzielski stwierdził, że często mamy do czynienia "z pewnym niezrozumiałym ukrywaniem łóżek (dla chorych na Covid-19), które faktycznie są dostępne, a niekoniecznie dyrektor, czy kierujący jednostką chce tego pacjenta przyjmować".

Dlatego będziemy chcieli tutaj zastosować rozwiązanie takie bardziej obiektywne, poprosimy wojsko o wsparcie w zakresie administrowania informacją o wolnych łóżkach - zapowiedział szef MZ.



Będziemy zwracali się do ministra (obrony narodowej) Mariusza Błaszczaka (...), aby do każdego szpitala została skierowane osoba - żołnierz czy wojsk terytorialnych, czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu - powiedział Niedzielski.



Jak dodał, w tym tygodniu zostanie wprowadzone "rozwiązanie na poziomie rozporządzenia ministra zdrowia", które będzie zobowiązywało do odświeżania zawartości systemu o wolnych łóżkach co najmniej co 3 godziny, a nie jak do tej pory raz dziennie.