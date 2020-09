U pasażera podróżującego pociągiem relacji Poznań-Toruń potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował w poniedziałek sanepid z Gniezna (woj. wielkopolskie).

Sanepid poszukuje osób, które podróżowały w czwartek pociągiem POLREGIO relacji Poznań - Toruń / Marcin Obara / PAP

W komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie poinformowano, że osoba zarażona podróżowała pociągiem POLREGIO relacji Poznań - Toruń, który wyjechał ze stolicy Wielkopolski w czwartek o godz. 13.48. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u podróżnego w sobotę.



"Osoba zakażona nie posiadała miejscówki i nie potrafi wskazać, gdzie zajmowała miejsce" - podano. Sanepid zwrócił się do podróżujących pociągiem, aby w przypadku wystąpienia do niedzieli niepokojących objawów zgłosili się do swoich lekarzy POZ. "Powyższe nie dotyczy wsiadających do pociągu w Mogilnie" - czytamy.



Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 6842 zakażenia koronawirusem, z czego 1034 to przypadki aktywne. 254 osoby zmarły, a 5554 wyzdrowiały.(PAP)





Najnowsze dane resortu zdrowia

Mamy 748 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 5 osób - poinformowało w poniedziałek MZ.

Dane z województw: mazowieckiego (120), łódzkiego (93), pomorskiego (90), małopolskiego (83), opolskiego (70), podkarpackiego (58), wielkopolskiego (52), lubelskiego (48), śląskiego (45), kujawsko-pomorskiego (21), lubuskiego (15), podlaskiego (13), zachodniopomorskiego (12), warmińsko-mazurskiego (11), dolnośląskiego (9), świętokrzyskiego (8).

Na Covid-19 zmarło pięć osób: w Elblągu, Ostródzie, Poznaniu i dwie w Krakowie. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia - wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Liczba wszystkich zakażonych koronawirusem w Polsce to 79 988. Zmarło 2 298 osób.