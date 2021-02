"Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to będziemy musieli rozważać scenariusz, by Wielkanoc spędzić w domu" - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia ujawnił na naszej antenie, że ostatniej doby było 12 142 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. "Patrząc na tydzień wstecz oznacza to przyrost o ok. 3 tys. - czyli 1/3 więcej" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

