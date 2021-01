Do 31 stycznia wydłużono obowiązywanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W związku z aktualną, wciąż trudną, sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca miesiąca, czyli do 31 stycznia - tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Analizowaliśmy sytuacje pod kątem powrotu najmłodszych dzieci do szkół, ale też biorąc pod uwagę testy nauczycieli na obecność Covid-19. Doszliśmy do wniosku, że w niektórych szkołach, nadal może być potrzeba wykorzystania tego zasiłku, że rodzice będą chcieli skorzystać z tej możliwości. Dotyczy to również młodszych dzieci przedszkolaków i maluchów uczęszczających do żłobków - podkreśliła szefowa MRiPS.



Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z przepisami ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu Covid-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Miesięczny zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu Covid-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych - wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.



Dziś do szkół wrócili uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych. Starsze dzieci nadal uczą się zdalnie.