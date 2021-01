Od 1 lutego drogą elektroniczną można składać wnioski o "500 plus" na nowy okres świadczeniowy - przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Złożenie wniosku drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 kwietnia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Program "Rodzina 500 plus" zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Szefowa MRiPS przypomniała, że w tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od 2021 r. prawo do świadczenia "500 plus" będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.



Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia.



Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku - podkreśliła minister.



Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku. Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.



Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Nie warto zwlekać - zaznaczyła Maląg.



