Straż leśna w lasach podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pouczyła w weekend 100 osób, które mimo zakazu związanego z pandemią koronawirusa zdecydowały się na wejście do lasu. Osiem osób ukarano mandatami za wjazd do lasu - poinformował rzecznik Lasów Adam Pietrzak.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że mimo zakazu związanego z pandemią koronawirusa wiele osób w woj. warmińsko-mazurskim zdecydowało się na wejście do lasu. Strażnicy leśni pouczyli w związku z tym ponad 100 osób, po kilka w każdym nadleśnictwie należącym do naszej Dyrekcji. Ludzie spacerujący po lesie nie byli karani mandatami - zapewnił PAP rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie administruje w sumie 617 tys. ha lasów w regionie.



Pietrzak dodał, że 8 mandatów strażnicy leśni wystawili osobom, które autami wjechały do lasu. Mandaty takie wynoszą do 500 złotych. W Nadleśnictwie Zaporowo koło Płoskini strażnicy zatrzymali kierowcę, którego jazda wydawała im się dziwna. Wezwali na miejsce policję, okazało się, że kierowca auta miał trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu - powiedział Pietrzak i dodał, że sprawę tę będzie dalej prowadzić policja.



W rozmowie z PAP Pietrzak powiedział, że strażnicy leśni patrolujący mazurskie i warmińskie lasy poinformowali, że w domkach wypoczynkowych przebywa bardzo wielu turystów. Głównie są to auta z mazowiecką rejestracją - przyznał Pietrzak. W ocenie strażników leśnych skala wynajmowania obecnie domków letniskowych w lasach i na ich skrajach jest "bardzo duża".



Wiele samorządów śmieci z miejsc letniskowych, skupisk domków, czy osiedli położonych na skraju lasów zabiera tylko latem.



O problemie turystów, którzy nielegalnie przebywają na Mazurach, alarmowali w mijającym tygodniu burmistrzowie Mikołajek i Giżycka. Burmistrz drugiego z miast poprosił szefa MON - za pośrednictwem senator PiS Małgorzaty Kopiczko z PiS - o rozważenie możliwości kontrolowania turystów przez wojsko. Na razie kwestia ta nie została rozstrzygnięta.