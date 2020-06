29 788 zakażeń i 1 256 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 396 nowych zakażeniach - aż 188 z nich zanotowano w Śląskiem - i o śmierci 9 chorych. "Zakładajmy maseczki w przestrzeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odpowiedniej odległości od innych. Unikajmy skupisk ludzkich. Zachowujmy higienę, myjmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa" - ostrzegła Polaków prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. "Nie bądźmy lekkomyślni, nie wracajmy do starych nawyków. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia" - apelowała. Do "pilnowania się" pomimo odmrożenia gospodarki wezwał również w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

17:00 KORONAWIRUS A CUKRZYCA

COVID-19 może nie tylko powodować poważne powikłania cukrzycy typu 2, ale również przyczyniać się do rozwoju cukrzycy u zdrowych dotychczas osób - informuje międzynarodowy zespół naukowców na łamach pisma "New England Journal of Medicine".



16:49 AWATARY KIBICÓW SIATKÓWKI na TRYBUNACH

Polski Związek Piłki Siatkowej oferuje kibicom zakup awatarów z ich wizerunkami: mają one być widoczne na trybunach podczas meczów reprezentacji kobiet i mężczyzn w tym sezonie.

Zarówno podopiecznych trenera Jacka Nawrockiego, jak i zawodników Vitala Heynena w ogóle nie czeka w tym roku rywalizacja o stawkę. PZPS - z uwagi na kibiców i sponsorów - zabiegał jednak o to, by oba zespoły rozegrały w tym sezonie sparingi z reprezentacjami innych krajów. W planie jest, by obie ekipy zaliczyły po cztery takie mecze.

Na początek biało-czerwone zmierzą się 30 czerwca i 1 lipca w Wałbrzychu z Czeszkami, zaś mistrzów świata czekają 22 i 23 lipca spotkania w Zielonej Górze z Niemcami.

W tej chwili wszystko wskazuje na to, że mecze te rozegrane zostaną bez udziału publiczności, będą natomiast transmitowane w telewizji.

W tej sytuacji PZPS wyszedł z propozycją, by kibice kupili awatary, które będą wówczas widoczne na trybunach. Akcja dotyczy spotkań, które odbędą się w terminie od 30 czerwca do 31 lipca.

16:34 MATEUSZ MORAWIECKI APELUJE

"Pamiętajmy, że pomimo odmrożenia gospodarki wciąż musimy się pilnować" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w facebookowym wpisie towarzyszącym krótkiemu materiałowi wideo, mającemu ilustrować prace Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

16:26 FINLANDIA ZNOSI STAN WYJĄTKOWY

Ze względu na spadek liczby zakażeń koronawirusem rząd Finlandii zniesie o północy wprowadzony w związku z pandemią stan wyjątkowy - poinformowała o tym premier Sanna Marin. Ostrzegła równocześnie, że nie oznacza to końca zagrożenia, jakim jest COVID-19.

Marin wyjaśniła, że sytuacja w kraju nie jest już na tyle poważna, by usprawiedliwić przedłużenie wprowadzonego w marcu stanu wyjątkowego.

Cytat Stan wyjątkowy, który ogranicza podstawowe prawa obywateli, nie może pozostać w mocy dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. Anna-Maja Henriksson, minister sprawiedliwości

W fińskich szpitalach przebywało dzisiaj 26 chorych na COVID-19. W ostatnich tygodniach notowano w Finlandii dziennie od 15 do 25 nowych zakażeń, a w niedzielę całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju infekcji sięgnęła w sumie 7104 przypadków. Zmarło 326 zakażonych.

16:17 OZDROWIEŃCY wśród GÓRNIKÓW

Wyzdrowiała już jedna trzecia spośród ponad 5 700 zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń - wynika z danych trzech spółek węglowych. Za ozdrowieńców uznano dotąd ponad 1 900 górników. Duża część z nich mogła już wrócić do pracy.

W bytomskiej kopalni Bobrek, należącej do spółki Węglokoks Kraj, do dzisiejszego poranka za zdrowych uznano 480 spośród 590 zakażonych pracowników zakładu. Oznacza to, że ponad 80 procent zarażonych pracowników tej kopalni pozbyło się koronawirusa.

Dużą grupę - aż 1002 - ozdrowieńców potwierdzono także w największej węglowej spółce: Polskiej Grupie Górniczej, w której od początku epidemii zakażenie potwierdzono u w sumie 1813 górników.

Najmniej ozdrowieńców w stosunku do ogółu zakażonych jest natomiast w Jastrzębskiej Spółce Węglowej: tam spośród 3341 zakażonych pracowników wyzdrowiało w sumie 459, a więc niespełna 14 procent.

15:49 NIELEGALNA DYSKOTEKA w BARTOSZYCACH

Policjanci z Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim interweniowali ws. nielegalnej - bo zorganizowanej wbrew związanemu z pandemią zakazowi - dyskoteki.

O złamaniu przepisów, zgodnie z którymi dyskoteki i kluby nocne mają pozostać zamknięte, powiadomili policję świadkowie.

W dyskotece funkcjonariusze zastali około setki bawiących się ludzi.

Właścicielka lokalu - która po interwencji policji zamknęła dyskotekę - zostanie ukarana w jednym postępowaniu przez policję, w odrębnym - przez sanepid.

Goście, którzy bawili się w lokalu, nie poniosą konsekwencji.

15:18 NOWE DONIESIENIA NAUKOWCÓW

Nawet 45 procent zakażeń koronawirusem przebiega bezobjawowo - piszą na łamach czasopisma "Annals of Internal Medicine" naukowcy ze Scripps Research Institute.

Osoby bez objawów, nieświadome zakażenia, rozprzestrzeniają wirusa wśród innych - i jest to, zdaniem autorów pracy, jedna z głównych przyczyn, dla których walka z pandemią jest tak trudna. By ją wygrać - podkreślają - trzeba wprowadzić program masowych testów i powszechnego monitorowania kontaktów.

Naukowcy zwracają również uwagę na niepokojące sygnały, że przejście COVID-19 w sposób bezobjawowy nie oznacza, że choroba nie pozostawiła w organizmie szkodliwych zmian.

14:39 BIEG po NOWE ŻYCIE: TYM RAZEM ONLINE!

21 czerwca będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie: Bieg po Nowe Życie, którego celem jest wspieranie idei transplantologii. Tym razem - z powodu pandemii koronawirusa - Bieg wystartuje w przestrzeni wirtualnej.

Cytat Długo głowiliśmy się nad tym, jak zorganizować Bieg po Nowe Życie w tym roku i w tych czasach. W końcu wymyśliliśmy: będziemy biegać online. Przemysław Saleta, były bokser

W tegorocznym Biegu po Nowe Życie weźmie udział - w ponad 50 miastach - 70 osób po przeszczepie, a także przedstawiciele świata medycyny.

14:08 INDONEZJA i FILIPINY

1 017 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w poniedziałek w Indonezji. Tym samym całkowita liczba potwierdzonych w tym kraju infekcji SARS-CoV-2 wzrosła do 39 294.

Jak przekazał ponadto przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji Achmad Yuriano, od początku epidemii zmarło tam 2 198 chorych, w tym 64 w poniedziałek.

Wyzdrowiało natomiast 15 123 zakażonych.

Na Filipinach odnotowano w poniedziałek 490 nowych zakażeń i 10 zgonów, przez co bilans wykrytych infekcji wzrósł do 26 420, a ofiar śmiertelnych do 1 098.

Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w tym kraju 6 252 pacjentów, w tym 298 w poniedziałek.

13:09 RYANAIR PRZYWRACA LOTY DO i Z POLSKI

Linie lotnicze Ryanair wznawiają loty do i z Polski: od 1 lipca. W ramach letniego rozkładu lotów przewoźnik ma przywrócić rejsy na niemal 200 trasach do i z naszego kraju.

12:56 Zakupy w galerii w czasach koronawirusa

79 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w galeriach handlowych - wynika z badania Polskiej Rady Centrów Handlowych. Ponad połowa badanych (52 proc.) deklaruje, że udaje się do galerii po konkretne produkty. 53 proc. osób ogranicza wydatki tylko do najpotrzebniejszych rzeczy - podano.

Jak wynika z badania "Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków", zaprezentowanego przez agencję badawczą Inquiry wraz z PRCH, 61 proc. respondentów odwiedziło centra handlowe w ciągu pierwszego tygodnia czerwca i ponad dwie trzecie z nich deklaruje, że bez obaw o zdrowie zrobiło zakupy.

"Wciąż ponad połowa badanych (52 proc.) deklaruje, że udaje się do galerii po konkretne produkty. 53 proc. osób ogranicza wydatki tylko do najpotrzebniejszych rzeczy. Co piąty ankietowany wybiera się do centrum handlowego, żeby zobaczyć co się dzieje na mieście, a co trzeci w poszukiwaniu ciekawych promocji" - czytamy.

Według prezes Inquiry Agnieszki Górnickiej, kolejne tygodnie przynoszą zmiany zachowań oraz potrzeb konsumentów. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy udali się do galerii głównie po odzież, obuwie i bieliznę, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - wskazała.

Z prezentowanych danych dowiadujemy się, że kolejne etapy znoszenia obostrzeń, związanych z COVID-19, przekładają się na zwiększony ruch w galeriach handlowych, dlatego klienci i pracownicy tym bardziej powinni zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa - zauważyła Anna Zachara-Widła z PRCH. Przypomniała, że przed pójściem na zakupy, do kina, na siłownię czy na plac zabaw z dzieckiem, warto zajrzeć na profile społecznościowe kampanii #kupujebezpiecznie, gdzie znajduje się mnóstwo sprawdzonych, rzetelnych porad i sugestii dotyczących bezpieczeństwa.





12:50 Polska Grupa Górnicza kupi sprzęt do testów na koronawirusa



Polska Grupa Górnicza kupi urządzenia diagnostyczne dla Interdyscyplinarnej Pracowni Diagnostyki Molekularnej katowickiego sanepidu. Sprzęt umożliwi wykonanie 1-2 tys. testów na obecność koronawirusa dziennie; przebadanie pracowników jednej kopalni potrwa dwa dni.

Od początku epidemii wśród pracowników PGG zanotowano 1813 przypadków koronawirusa; ponad tysiąc zakażonych górników już wyzdrowiało. Obecnie 10 kopalń spółki wstrzymało lub ograniczyło wydobycie, a załoga kolejnych zakładów ma być testowana na obecność SARS-CoV-2.

Wsparcie laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Katowicach ma zapewnić pracownikom Grupy dostęp do szybkich testów - także w przyszłości, gdyby w kopalniach pojawiła się druga fala zakażeń. Pracownia ma w pierwszej kolejności pracować na potrzeby PGG.

Obecnie priorytetem jest dla nas diagnostyka pracowników, tak aby mogli jak najszybciej i bezpiecznie wrócić do pracy. Dlatego postanowiliśmy zaangażować się w tworzenie nowoczesnego laboratorium, które będzie pracować na potrzeby PGG, ale także całej społeczności Śląska - wyjaśnił prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.





12:05 Ardanowski o przyszłości polskiego rolnictwa

Być może — nie w krótkiej perspektywie, ale nieco dłuższej, polskiej rolnictwo wyjdzie z epidemii koronawirusa wzmocnione - ocenił w Kruszwicy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zapotrzebowania na najwyższej jakości polską żywność jest na świecie i musimy umiejętnie to wykorzystywać - dodał.





11:56 Rzecznik resortu zdrowia o zakażeniach w woj. śląskim



Śląsk będzie jeszcze nadal dominował w wynikach ze względu na szerokie testowanie w kopalniach - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wyjaśnił, że w tym tygodniu odbędzie się druga tura testowania w kopalniach Budryk, Borynia i Bolesław Śmiały. Właśnie z nich - jak przekonywał - pochodziła większość zakażeń z minionego tygodnia.



Na pewno do połowy tego tygodnia będziemy nadal odnotowywać wyższe wyniki, ale potem (...) powinny spadać - wyjaśnił Andrusiewicz. Dodał również, że w drugiej turze testowania wyników dodatnich zazwyczaj jest mniej.



Testujemy te kopalnie, w których pojawiły się ogniska. Ogólnie do tej pory zrobiliśmy na Śląsku 210 tys. testów, z czego 85 tys. dotyczyło górników - powiedział Andrusiewicz. Podał, że z 11 tys. zakażeń na Śląsku 5,7 tys. wykryto u górników lub u osób z ich kontaktu. Podkreślił, że tylko 12 proc. górników zakaziło swoje rodziny, a 98 proc. zakażonych górników przechodzi wirusa bezobjawowo.







W kolejnym etapie powrotu do tak zwanej nowej normalności wiele krajów, podobnie jak Polska, rezygnuje już z nakazu noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, pozostawiając wskazanie używania ich w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 2 metrów. Najnowsza analiza naukowców z Texas A&M University, University of Texas, University of California-San Diego i California Institute of Technology wskazuje na to, że powinniśmy tego przestrzegać nie tylko ze względu na dobro innych, ale też własne. Ich zdaniem, noszenie maseczek istotnie zmniejsza ryzyko także naszego zakażenia.





11:40



Od poniedziałku w ostatnią fazę obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa weszło 70 proc. mieszkańców 47-milionowej Hiszpanii, zaś położona na północnym zachodzie Galicia stała się pierwszym regionem w tzw. nowej normalności. Na Baleary dotarli pierwsi zagraniczni turyści.

Ostatnia faza restrykcji to czwarty etap w liczonej od 0 do 3 skali eliminowania obostrzeń, jaki rząd Pedra Sancheza wdraża od 4 maja. Na obszarze znajdującym się w ostatniej fazie luzowania restrykcji mogą m.in. działać ośrodki kultury i rozrywki, a lokale gastronomiczne oraz duże centra handlowe otworzyć połowę swojej powierzchni.





11:22 Koronawirus wśród redemptorystów



Redemptoryści zdezynfekowali i otworzyli dla wiernych dwa kościoły - w Bardzie Śląskim i w Warszawie przy ul. Pieszej. W świątyniach posługują zakonnicy, którzy nie są zakażeni koronawirusem. Zamknięty pozostaje nadal kościół w Tuchowie koło Tarnowa.

Wcześniej zostały przywrócone do użytku kościoły w Braniewie i we Wrocławiu - poinformował rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz. Z powodu zakażenia koronawirusem miejscowej wspólnoty pozostaje jeszcze zamknięty kościół w Tuchowie k. Tarnowa (sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej), a prewencyjnie, bo nie było żadnych objawów, ale w oczekiwaniu na powtórny negatywny wynik badań, kościół św. Gerarda w Lubaszowej k. Tuchowa - wyjaśnił.

Wśród redemptorystów jest obecnie 46 potwierdzonych chorych, z czego najwięcej w Tuchowie (33) i w Bardzie (6). Z tego w szpitalu zakaźnym przebywa 11, w tym dwóch w stanie bardzo ciężkim (współistniejące choroby). Pozostali chorzy są w stanie dobrym lub bez objawów - podał rzecznik.





11:16 Air France wznawia loty do Polski



Wraz ze zniesieniem zakazu ruchu lotniczego z i do Polski, od środy francuskie linie Air France wznawiają loty do naszego kraju - poinformowała francuska linia lotnicza. Przewoźnik przywróci połączenie z Warszawy do Paryża, a 3 lipca zainauguruje trasę Kraków-Paryż.





10:59

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu otworzyło w poniedziałek Szpitalny Oddział Ratunkowy, który zamknięto w ubiegłym tygodniu w związku z wykryciem COVID-19 u hospitalizowanego pacjenta. Oddział chorób wewnętrznych nadal pozostaje zamknięty.



"Informujemy, że 15 czerwca 2020 r. przywracamy do pracy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu" - przekazała w swoim oświadczeniu dyrekcja szpitala.



Zapewniła jednocześnie, że SOR został zdezynfekowany oraz przygotowany do obsługi pacjentów, zgodnie ze wszystkimi procedurami sanitarno-epidemiologicznymi.

10:31 Nowe dane o zakażeniach i zgonach w Polsce

Resort zdrowia informuje o 396 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Najwięcej - aż 188 - odnotowano w województwie śląskim. Kolejne przypadki zakażeń dot. województw: łódzkiego (73), mazowieckiego (56), wielkopolskiego (17), podkarpackiego (14), świętokrzyskiego (14), podlaskiego (13), małopolskiego (9), opolskiego (8), zachodniopomorskiego (2), lubelskiego (1) i lubuskiego (1).





Jednocześnie ministerstwo poinformowało o 9 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To pacjenci z Bolesławca, Opola, Szczecina, Warszawy, Tychów, Rydułtów i Gdańska. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

10:07 Nowe dane o wyzdrowieniach w Polsce

Resort zdrowia przedstawił nowy raport dot. walki z koronawirusem w Polsce. Wynika z niego, że liczba obecnie zajętych łóżek dla pacjentów z Covid-19 to 1736, a zajętych respiratorów - 78. Kwarantanną objęto 94 518 Polaków, a nadzorem epidemiologicznym - 17966. 14 383 osoby wyzdrowiały.





09:39 Koronawirus na Węgrzech

Jedna osoba chora na Covid-19 zmarła w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto siedem nowych zakażeń koronawirusem.

Do tej pory na Węgrzech zmarły 563 osoby chore na Covid-19 i stwierdzono w sumie 4076 zakażeń. Wyleczono już prawie 2500 osób.

Leczenia szpitalnego wymaga obecnie 275 osób. 19 oddycha przy pomocy respiratora.

09:13 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie minionej doby wykryto 656 przypadków zakażenia koronawirusem, 12 chorych na Covid-19 zmarło, a 171 osób wyzdrowiało - podał ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans potwierdzonych infekcji wzrósł do 31 810, zgonów - do 901, a wyzdrowień - do 14 253.



Najwięcej zakażeń wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie lwowskim (136) i w Kijowie (53). Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3959) i w Kijowie (3957).

09:11 Powrót do sanatoriów

Do sanatoriów wracają pierwsi kuracjusze. Po przerwie działanie wznawiają uzdrowiska. Dziś zaczną się cztery pierwsze turnusy, a już w czwartek kolejnych 47.

08:12 Koronawirus w Meksyku



Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o śmierci 269 osób chorych na Covid-19 w ciągu ostatniej doby. Wykryto też 4147 nowych infekcji. Nowy bilans pandemii w Meksyku to 146 837 przypadków zakażeń i 17 141 zgonów.

Meksykańskie władze przyznają, że z powodu stosunkowo niskiej liczby przeprowadzanych testów - proporcjonalnie najmniej w Ameryce Łacińskiej - rzeczywista liczba zainfekowanych osób jest znacznie większa. Na początku maja, kiedy oficjalna liczba przypadków wynosiła 20 tys., ministerstwo zdrowia szacowało, że w rzeczywistości zakażonych koronawirusem jest ponad 100 tys. ludzi.

Zdecydowanie najwięcej przypadków Covid-19 - prawie 37 tys. - zdiagnozowano w mieście Meksyk.





07:55 Szumowski: Wychodzimy obronną ręką



Epidemię udaje się opanować, ponieważ bardzo dobrze zareagowało państwo, wszystkie jego służby: inspekcja sanitarna, NFZ, wojewodowie, służby mundurowe. Bardzo dobrze zareagowało środowisko medyczne: lekarze, pielęgniarki, ratownicy, cały personel medyczny - stwierdził w wywiadzie dla "Do Rzeczy" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wspaniale zareagowało społeczeństwo - dodał.





07:52 Wesele w czasach koronawirusa

Rezygnować i płacić karę organizatorowi wesela czy bawić się bez gości? - zastanawiają się coraz częściej narzeczeni. Wszystko przez to, że choć można już organizować imprezy na 150 osób, goście nie chcą brać w nich udziału, bo obawiają się koronawirusa - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".





07:27 Prof. Simon o badaniach przesiewowych górników

Na początku epidemii nikt w tych wielkich zamkniętych społecznościach, jakimi są zakłady pracy, nie miał robionych badań przesiewowych, a niektóre kraje tak robiły. Takie badania zmniejszyłyby ryzyko szerzenia się zakażeń. Tak doprowadzono do tragedii na Śląsku, której można było uniknąć - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Badania przesiewowe prowadzone są tylko wśród górników na Górnym Śląsku, którzy są dla każdej władzy trudną grupą społeczną, szczególnie jeśli zaczynają protestować na ulicy. Jakby zrobić badania przesiewowe w każdej kopalni w Lubinie, w zagłębiu lubelskim, w koszarach itd., to tych przypadków prawdopodobnie będzie zdecydowanie więcej - dodał.





07:26

Od naszego zachowania w dużej mierze zależy to, czy jesienią będziemy mieć drugą falę epidemii koronawirusa - przekonuje w rozmowie z RMF FM rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski. Specjaliści przypominają, żeby dbać o zachowanie zasad reżimu sanitarnego, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

07:03 Nowe dane z Niemiec



Berliński Instytut im. Roberta Kocha poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech wykryto infekcję koronawirusem u 192 osób. Czterech chorych na Covid-19 zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych epidemii zwiększył się w tym kraju do 8791.

Instytut im. Roberta Kocha szacuje, że spośród 186 461 osób, u których w Niemczech wykryto koronawirusa, 5090 nadal zmaga się z chorobą. Liczba wyzdrowiałych w ciągu ostatniej doby to ponad 400 osób.





06:25 Wakacje Polaków w czasach koronawirusa

Jak będą wyglądały wakacje Polaków w czasach koronawirusa?

39 proc. badanych nie wie jeszcze, jak spędzi wakacje - wynika z badania Quality Watch zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Spośród 34 proc. planujących dłuższy letni wypoczynek, 26 proc. chce odpoczywać w kraju, a 8 proc. - za granicą.

06:01 612 nowych ofiar w Brazylii

612 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. To trzeci dzień z rzędu, gdy liczba nowych przypadków śmiertelnych nie przekroczyła 1000.

W sumie na Covid-19 w Brazylii zmarły do tej pory 43 332 osoby. Resort zdrowia poinformował też o 17 110 nowych przypadkach zakażenia. Tym samym liczba osób zainfekowanych wzrosła do 867 624.

Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów, rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż kwestionuje powagę zagrożenia stwarzanego przez pandemię koronawirusa, co doprowadza do konfliktów z jego przeciwnikami. Szef państwa nadal atakuje gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".

05:43 Nowe dane z Francji

Dziewięć osób zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji na Covid-19 - podało ministerstwo zdrowia tego kraju kilka godzin po tym, jak w orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem. To piąty dzień z rzędu z liczbą ofiar śmiertelnych poniżej 30.



Resort zdrowia zaznaczył, że najnowszy dobowy bilans, najniższy od połowy marca, dotyczy zmarłych na Covid-19 w szpitalach. Nie obejmuje natomiast zgonów w domach opieki społecznej, których liczba zostanie zaktualizowana we wtorek.



W sumie od początku pandemii we Francji zmarło 29 407 osób zakażonych koronawirusem.



Raport ministerstwa podaje także, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 407 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i obecnie ich całkowita liczba wynosi 157 220.

05:36



Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły w tym stanie 23 osoby.



Oddychamy dziś z głęboką ulgą - mówił. Nazwał liczbę zgonów w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby (23 w porównaniu z 32 w poprzednią) "najniższą w historii" pandemii. Najmniej było też - 1657 - pacjentów z koronawirusem w szpitalach.



Gubernator zauważył zarazem, że czasem ludzie umierają z kilku przyczyn, chorując jednocześnie na Covid-19, nowotwory czy na choroby serca.



Zwracając uwagę na "rzeczywiście duży postęp", Cuomo ostrzegał przed lekkomyślnością i samozadowoleniem, powołując się na sytuację w wielu stanach USA i innych krajach, w których po reaktywowaniu gospodarki epidemia znacznie się nasiliła.



W tym kontekście gubernator wyraził zaniepokojenie z powodu przejawów łamania prawa. Mówił o 25 tys. skarg na firmy, które naruszają wymogi związane z ponownym ich otwieraniem, takie jak noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.



O nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów gubernator mówił w odniesieniu do uczestników manifestacji, którzy nie zakrywają ust i nosów. Możecie protestować, ale prawo wciąż was obowiązuje - przypominał.



Nasze zachowanie decyduje o wznawianiu działalności gospodarczej. Podczas gdy wszystkie liczby są dobre, może to ulec zmianie w ciągu tygodnia - akcentował, podkreślając, że wszyscy na tym ucierpią, co jest niesprawiedliwe.



Jak dodał gubernator, obowiązkowe zakładanie maseczek jest jednym z powodów, dla których Nowy Jork zmniejszył tempo rozprzestrzeniania koronawirusa od najwyższego do najniższego w kraju. Zaniechanie tego nazwał brakiem szacunku dla medyków i innych pracowników z pierwszej linii frontu, którzy poświęcają się od 100 dni, a niektórzy zmarli w walce z Covid-19.





05:31 Nowe dane z USA

382 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 115 729. W sumie w tym kraju zdiagnozowano 2 093 335 przypadków zakażenia koronawirusem.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych i liczby zakażeń Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem na świecie.





05:20 Ostrzeżenie przed lekceważeniem koronawirusa

"Z niepokojem zauważamy, że coraz więcej osób rezygnuje z masek robiąc zakupy w sklepach, podczas publicznych zgromadzeń (także tych przedwyborczych), w miejscach kultu religijnego. Dystans też przestał już istnieć. Nie każdy korzysta ze środków dezynfekcyjnych czy rękawiczek! To wielki błąd!" - podkreśliła w oświadczeniu prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Bożena Janicka. Zaapelowała o ostrożność i rozsądek, bo koronawirus nie zniknął.

"To groźny przeciwnik, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością, starszych, z "wielochorobowością" (schorzeniami układu krążenia i oddechowego), w procesie leczenia, np. onkologicznego (chemioterapia). Nie dajmy się ponieść źle rozumianej wolności" - wezwała.



Janicka zauważyła, że normalność sprzed epidemii już nigdy nie wróci i należy wypracować teraz nową, bezpieczną dla siebie i innych. "Zakładajmy maseczki w przestrzeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odpowiedniej odległości od innych. Unikajmy skupisk ludzkich. Zachowujmy higienę, myjmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa. Nie bądźmy lekkomyślni, nie wracajmy do starych nawyków. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia" - przestrzegła.



Prezes PPOZ zaznaczyła, że zachowywanie zasad sanitarnych jest szczególnie ważne zważywszy na przewidywaną przez ekspertów drugą falę epidemii jesienią. "Dbajmy o siebie i innych" - zaapelowała.