W Warszawie trwa protest przedsiębiorców, zorganizowany przez kandydata na prezydenta Pawła Tanajno. Jego uczestnicy domagają się większej pomocy od państwa dla właścicieli firm, poszkodowanych w związku z pandemią koronawirusa, a także zniesienia obostrzeń. Po rozpoczęciu przed Pałacem Kultury i Nauki demonstrujący rozpoczęli przejście w stronę Pałacu Prezydenckiego.

Jak relacjonował reporter RMF FM, uczestnicy protestu mówią o "żałosnej pomocy państwa" i gąszczu przepisów, które paraliżują Polaków i ograniczeniu wolności pod pozorem epidemii.



Moja branża - turystyczna - nie istnieje od 3 prawie miesięcy. Od 3 prawie miesięcy nie zarabiam - mówiła jedna z kobiet. Chcę po prostu pracować. Mam w nosie, czy mnie spałują, skopią czy zagazują - podkreśliła.

Inicjator protestu, kandydat na prezydenta Paweł Tanajno zaapelował do uczestników, aby na schodach prowadzących do Pałacu Kultury ułożyli krzyż ze zniczy i kwiatów. Wyjaśnił, że ma być to krzyż symbolizujący ciężary, jakie na nich nałożył rząd, ograniczając możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.



To krzyż, który został zrzucony na barki przedsiębiorców przez działania polityków (...), to symbol ich win, które musza dźwigać przedsiębiorcy - tłumaczył Tanajno.



Paweł Tanajno zapowiedział protest hybrydowy - nie sprecyzował jednak dokładnie, co ma na myśli. Nie można więc wykluczyć przemarszu i przejazdu aut. Wczoraj w internecie zapowiadał odwiedziny willi Jarosława Kaczyńskiego i układanie zniczy przy siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na ul. Nowogrodzkiej.





Policjanci otaczają wszystkie osoby bez obowiązkowych maseczek, legitymują je i spisują. Funkcjonariusze przez megafony poinformowali też protestujących, że zgromadzenie jest nielegalne.

Przed tygodniem podczas podobnego protestu policja zatrzymała ponad 300 osób. Wobec zgromadzonych użyto gazu i siły fizycznej, co - jak wyjaśniła stołeczna policja - było skutkiem agresji ze strony protestujących i czynnej napaści na funkcjonariuszy.