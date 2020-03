Używanie aplikacji kwarantannowej ma być obowiązkowe dla wszystkich osób w izolacji i kwarantannie. To jedno z nowych rozwiązań zapisanych w "zdrowotnej tarczy antyepidemiologicznej", nad którą pracuje Sejm.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Wszyscy, którzy są w kwarantannie, mają używać specjalnej aplikacji "Kwarantanna domowa". Kto nie ma smartfona, lub nie korzysta z sieci telekomunikacyjnych - może złożyć oświadczenie - pod odpowiedzialnością karną.

Szybsze wejście do zawodu i łatwiejszy powrót

Rząd chce też zmienić przepisy, by zwiększyć liczebność personelu w służbie zdrowia. Zrobi to przez zawieszenie części egzaminów lekarskich. Wystarczy zdany egzamin pisemny - bez ustnego. To może odblokować wejście do zawodu.

Ministerstwo chce też włączyć do systemu stażystów, a także mieć możliwość wezwania do powrotu do zawodu pielęgniarek, które zrezygnowały z niego nawet 5 lat temu znosząc egzamin, który teraz jest wymagany.

To nie jest tak, że robimy tutaj jakieś zmiany, jak to się kolokwialnie mówi, na żywioł, tylko wprowadzamy to w taki sposób, żeby z tych zasobów, które możemy, szybko skorzystać - mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Po negocjacjach, ministerstwo wycofało się z prawa do kierowania do pracy w szpitalu kobiet w ciąży a także obojga małżonków lekarzy, gdy ci mają dzieci.

Za to na czas epidemii minister będzie mógł do wielu szpitali wprowadzić swojego pełnomocnika, do zarządzania placówką.